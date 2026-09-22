Kanal resmi Real Madrid membalas Atletico Madrid dengan sebuah video panjang, yang menjadi respons langsung dan tegas atas pernyataan klub ibu kota tersebut usai laga derby, sekaligus atas komentar Diego Simeone soal penampilan wasit.

Menurut surat kabar "AS", video yang berdurasi sekitar 4 menit itu menampilkan serangkaian cuitan, pernyataan, foto, dan cuplikan arsip, dengan tujuan membalas kritik Atletico Madrid terhadap kepemimpinan wasit, sekaligus mengingatkan para suporter dan pemainnya akan sikap-sikap klub itu terhadap wasit di masa lalu.

Kanal Real Madrid membuka video itu dengan kalimat: "Ingatan itu pendek; mereka menuntut penghormatan terhadap wasit, tetapi hanya sesekali", sebelum kemudian mulai menampilkan sejumlah komentar dan sikap dari masa lalu.

Di antara yang paling menonjol yang dikutip dalam video itu adalah komentar Simeone yang menyebut La Liga "diatur secara berbahaya demi keuntungan Real Madrid", di samping pernyataan sebelumnya dari Enrique Cerezo atau Gil Marin, yang berbunyi bahwa "siapa pun yang mengamati hal ini dari luar dapat melihat bahwa hal yang sama terjadi sejak satu dekade lalu, sistemnya memang begitu, dan kami sudah terbiasa dengannya".

Video itu menambahkan dalam pesan yang ditujukan kepada Atletico Madrid: "Sekarang mereka menuntut penghormatan, tetapi jika mereka tidak suka dengan apa yang mereka lihat, sebuah pernyataan langsung dirilis".

Kemudian kanal Real Madrid beralih menampilkan berbagai momen dan foto dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, disertai komentar: "Penghormatan di sini tampaknya tidak begitu penting; kalian menuntut penghormatan, tetapi kalian memperlakukan wasit dengan cara seperti ini di dalam pertandingan".

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Video itu menampilkan cuplikan lama Simeone yang menepuk kepala salah satu asisten wasit, di samping adegan ketika ia terlibat perdebatan sengit dengan wasit, serta insiden Arda Turan melempar sepatunya ke arah salah satu asisten wasit, dan cuplikan-cuplikan lainnya.

Video itu melanjutkan: "Pernyataan-pernyataan yang mempertanyakan keputusan wasit. Kalian menuntut penghormatan, tetapi kalian menerbitkan cuitan ketika kalian tidak suka dengan apa yang terjadi. Penghormatan menghilang ketika keadaan memburuk. Jika kalian diuntungkan, kalian menghormati, dan jika kalian dirugikan, urusannya jadi berbeda".

Dalam konteks ini, kanal Real Madrid mengutip sebuah cuitan lama Atletico Madrid yang berbunyi: "Retweet jika kamu ingin peraturan diterapkan secara setara kepada semua orang".

Di penghujung video, kanal Real Madrid mengatakan: "Ingatan itu pendek. Sekarang kami tidak boleh berbicara tentang wasit, tetapi mereka bisa. Sekarang mereka menuntut penghormatan, tetapi hanya sesekali".

Video itu juga menyinggung mantan wasit Juan Manuel Gonzalez Manuel Diaz, yang dikenal dengan nama Manzano, sebagai orang "yang dahulu adalah pelatih" dalam rujukan kepada keterkaitannya dengan klub itu di masa lalu, sebelum kini ia mengemban tanggung jawab penunjukan wasit.

Saksikan video kanal Real Madrid dari sini

Video yang disiarkan kanal Real Madrid ini menjadi balasan tegas terhadap Atletico Madrid, di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua klub usai derby, yang diwarnai kritik saling silang seputar keputusan-keputusan wasit.

Sementara Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, melancarkan serangan terhadap wasit pertandingan, Diego Simeone, pelatih Los Rojiblancos, menuntutnya untuk menunjukkan penghormatan terhadap wasit.

Fran Soto, ketua komite wasit Spanyol, juga menuntut para pelatih untuk menunjukkan penghormatan kepada semua wasit La Liga.

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