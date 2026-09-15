Henk Spaan kembali memberikan penilaian diHet Parool. Kali ini Peter Bosz yang mendapat giliran. Kolumnis itu secara halus mempertanyakan pernyataan pelatih PSV tersebut soal cedera Aaron Bouwman. Spaan mencari konfirmasi ke Ajax dan dengan cermat membandingkan informasi dari Amsterdam dengan ucapan Bosz.

Van Bommel menjadi sorotan besar usai laga De Topper Ajax vs PSV (1-3), setelah ia mencederai Bouwman dengan benturan yang sangat keras. Pemain Ajax itu mengalami tulang dada memar dan paru-paru memar.

Bosz menyebut kehebohan seputar winger-nya itu menggelikan. "Saya sangat senang Bouwman dalam kondisi baik dan pekan depan dia sudah bisa kembali berada di lapangan dan mulai berlatih," tambahnya.

Spaan mempertanyakan pernyataan itu. Ia melihat bahwa pelatih Míchel Sánchez, jelang duel melawan Fortuna Sittard (1-5), memberikan pembaruan yang berbeda dari pelatih PSV tersebut. "Dia harus beristirahat karena rasa sakit di area paru-paru. Kami memperkirakannya kembali setelah jeda internasional," tulis Spaan, mengutip ucapan pelatih Ajax itu.

"Hah, tapi bukankah Bosz pada konferensi pers sebelum pertandingan melawan Shakhtar (1-1) memberikan informasi yang berbeda?" tulis kolumnis 77 tahun itu, yang kemudian sendiri mencari konfirmasi ke Ajax.

"Saya sudah mengeceknya: Bouwman pekan depan tidak akan berada di lapangan latihan. Paling jauh dia hanya boleh sedikit bersepeda di gym, seperti orang-orang yang setelah operasi lutut harus tetap menggerakkan kaki dan jari-jari kaki mereka. Itu yang kami sebut rehabilitasi."

"Itu tidak dilakukan secara berkelompok, apalagi di lapangan. Sejak Sabtu saya mencoba memecahkan teka-teki ini: siapa yang lebih tahu? Bosz atau Míchel?" tutup Spaan dalam kolomnya dengan sindiran sinis kepada Bosz.