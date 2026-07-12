Infinito Sinner: mengalahkan Zverev dan berhasil mempertahankan gelarnya, Wimbledon masih menjadi miliknya

Jannik Sinner kembali menjadi raja Wimbledon. Dalam final yang berlangsung sangat ketat, petenis peringkat satu dunia ini mengalahkan petenis Jerman Alexander Zverev dalam empat set dan meraih gelar Grand Slam kelima dalam kariernya: sebuah kemenangan dramatis setelah sempat kalah pada set pertama melalui tie-break, di Centre Court, dengan skor akhir 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4, setelah pertarungan yang berlangsung lebih dari tiga jam.





Trofi kedua berturut-turut di London, di hadapan Pangeran William, bintang Hollywood seperti Dustin Hoffman, serta para petinggi olahraga Italia, yang diwakili oleh Menteri Olahraga dan Pemuda Andrea Abodi serta Presiden CONI Luciano Buonfiglio. I





Sinner menjadi pemain kesepuluh di era Open yang mampu memenangkan Wimbledon selama dua tahun berturut-turut. Sebelumnya, hanya legenda seperti Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, dan Novak Djokovic yang berhasil melakukannya. Dengan kemenangan atas Zverev, Sinner mencatatkan kemenangan ke-100 di keempat turnamen Grand Slam.





















Prestasi ini, yang diraih pada hari yang sama dengan gelar Major, sebelumnya hanya pernah dicapai oleh Andy Murray di AS Terbuka 2012. Bagi petenis asal Alto Adige ini, ini adalah gelar Grand Slam kelimanya setelah Australia Terbuka 2024 dan 2025, AS Terbuka 2024, serta Wimbledon 2025. Ini juga gelar keenamnya pada tahun 2026, setelah turnamen Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, dan Roma. Sebuah musim di mana ia benar-benar mendominasi. Final melawan Zverev merupakan pertarungan mental sekaligus pertarungan tenis. Petenis Jerman tersebut, yang mencapai final Grand Slam kedua berturut-turut setelah kemenangannya di Roland Garros, mungkin telah memainkan pertandingan terbaiknya di lapangan rumput, didukung oleh servis yang mematikan dan sikap yang selalu agresif. Namun sekali lagi, Sinner menemukan kunci untuk mengalahkannya: ini merupakan kemenangan kesepuluh berturut-turutnya atas Zverev, yang kini tertinggal 5-10 dalam rekor head-to-head mereka.