Infantino Terperosok dalam Krisis... Keluhan Internasional Baru Mengancam Masa Depan Presiden FIFA

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menghadapi tekanan yang semakin meningkat, setelah organisasi hak asasi manusia “FairSquare” mengumumkan niatnya untuk mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Etika Komite Olimpiade Internasional, dengan menuduhnya melakukan “pelanggaran berulang terhadap prinsip netralitas politik”.

Organisasi tersebut mengatakan, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe” pada hari Rabu ini, bahwa pengaduan tersebut didasarkan pada hubungan erat yang mengikat Infantino dengan Presiden AS Donald Trump, dengan pertimbangan bahwa tindakannya bertentangan dengan kewajiban yang dibebankan kepada anggota Komite Olimpiade Internasional, yang menetapkan perlunya bertindak secara independen jauh dari kepentingan politik dan komersial, sesuai dengan Piagam Olimpiade.

Organisasi tersebut menyoroti sejumlah insiden yang memicu kontroversi, di antaranya partisipasi Infantino dalam pertemuan yang disebut “Dewan Perdamaian” atas undangan Trump pada Februari lalu, serta penampilannya mengenakan topi bertuliskan “USA” dan angka “45-47”, yang merujuk pada dua masa jabatan Presiden AS tersebut.

Hubungan ini sebelumnya telah menuai kritik, namun juru bicara Komite Olimpiade Internasional saat itu membela Infantino, dengan menjelaskan bahwa "FIFA" mendukung program investasi melalui sepak bola untuk menghidupkan kembali olahraga di Gaza, melalui pembangunan infrastruktur olahraga serta pelaksanaan program pendidikan dan proyek-proyek pembangunan.

Langkah ini diambil beberapa hari setelah kontroversi yang dipicu oleh kasus pencabutan skorsing terhadap penyerang timnas AS, Folarin Balugun, dan izin baginya untuk bermain melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul banding yang diajukannya; kasus yang dilaporkan melibatkan campur tangan Trump melalui komunikasi langsung dengan Infantino.

Ketua Komite Olimpiade Internasional, Kirsty Coventry, mengomentari kasus tersebut, menegaskan bahwa ia belum mengetahui adanya pengaduan resmi hingga saat ini, namun ia menekankan bahwa Komite Etika akan meninjau setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ini bukan kali pertama Infantino menghadapi tuduhan semacam ini, karena sebelumnya organisasi “Fair Square” telah mengajukan pengaduan ke Komite Etika FIFA setelah ia memberikan “Penghargaan Perdamaian FIFA” kepada Trump pada Desember 2025, dengan dalih bahwa ia berulang kali melanggar prinsip netralitas politik.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa pengaduan tersebut kemudian mendapat dukungan dari lebih dari 50 anggota Parlemen Eropa, serta Asosiasi Sepak Bola Norwegia, namun mereka menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi akan dilakukannya penyelidikan resmi terkait hal tersebut.

Baca juga:

Kejutan: Terlepas dari pernyataan saudaranya... Hossam Hassan terancam sanksi setelah isyarat samarnya

Tekanan yang semakin meningkat menjelang pemilihan

Dalam konteks yang sama, serangkaian keputusan wasit dan sanksi disiplin yang kontroversial di Piala Dunia 2026 membayangi masa depan Infantino menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan tahun depan, di tengah meningkatnya kritik terhadap pengelolaan turnamen tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh jaringan "BeIN Sports".

Edisi Piala Dunia kali ini diwarnai sejumlah insiden yang memicu kontroversi luas, terutama keputusan pencabutan skorsing terhadap Balugun, yang memungkinkannya bermain melawan Belgia di babak perempat final, meskipun ia telah diusir dari lapangan pada pertandingan sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi mekanisme disiplin di dalam “FIFA”.

Kritik juga semakin meningkat setelah pertandingan Argentina melawan Mesir di babak 16 besar, di mana wasit asal Prancis, François Letexier, mendapat kecaman tajam akibat sejumlah keputusannya yang berpengaruh, sehingga memicu kembali perdebatan mengenai kualitas wasit dan mekanisme penerapan teknologi Video Assistant Referee (VAR) selama turnamen ini.

Hal ini terjadi pada momen yang sensitif, setelah Infantino telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua “FIFA”, dalam pemilihan presiden yang akan digelar di sela-sela Kongres ke-77 Federasi Sepak Bola Internasional pada Maret 2027.

Tantangan tidak hanya terbatas pada aspek olahraga, karena dinamika politik di dalam FIFA mungkin memainkan peran penting dalam pemilihan mendatang.

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) telah mengkritik sejumlah keputusan “FIFA” dalam beberapa tahun terakhir, sementara Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), salah satu blok pemilih terbesar di dalam FIFA, terus memantau perkembangan dengan cermat, terutama seiring persiapan Maroko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Meskipun sulit untuk memastikan dampak krisis-krisis ini terhadap hasil pemilihan, kontroversi yang menyertai Piala Dunia 2026 telah menempatkan kepemimpinan “FIFA” di bawah tekanan yang semakin besar, dan diperkirakan bahwa isu pengelolaan turnamen serta keputusan wasit akan menjadi salah satu fokus utama persaingan dalam pemilihan presiden mendatang.