Dalam upaya putus asa untuk meredam krisis terbesar dalam masa kepemimpinannya dan memulihkan kepercayaan asosiasi-asosiasi yang marah, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino menarik kembali rencananya yang kontroversial untuk menjual Piala Dunia, serta menyatakan keterbukaan penuhnya terhadap reformasi mendasar sistem tata kelola di dalam FIFA, beberapa bulan sebelum pemilihan yang bisa menggulingkannya.

Tinjauan independen dan pengakuan kesalahan

Infantino mengungkap dalam surat resmi yang dikirimnya pada hari Senin kepada Dewan FIFA dan para presiden dari 211 asosiasi anggota, yang telah dilihat oleh kantor berita Reuters, dua usulan yang mengejutkan:

Pertama, menugaskan pihak eksternal independen untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kerangka tata kelola yang berlaku saat ini terkait inisiatif-inisiatif strategis besar, serta memberikan rekomendasi untuk kemungkinan perbaikan.

Kedua, meluncurkan konsultasi luas dengan konfederasi-konfederasi benua dan asosiasi-asosiasi anggota untuk menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan dalam inisiatif-inisiatif krusial, termasuk peran presiden, biro, dewan, dan kongres, serta bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Infantino menulis dalam suratnya: "Saya menyadari bahwa hal ini, tanpa penjelasan konteks yang lengkap, telah menimbulkan kekhawatiran dan memberi kesan bahwa keputusan telah benar-benar diambil, dan itu tidak benar. Hal ini tetap hanya sebuah usulan, bukan keputusan, dan selalu bergantung pada persetujuan dewan dan asosiasi anggota, serta kini telah ditarik dan tidak akan diberlakukan."

Rencana 20% yang memicu pemberontakan

Langkah ini datang setelah badai yang dipicu oleh usulannya untuk menjual 20% saham hak komersial FIFA, termasuk hak Piala Dunia, kepada para investor dari sektor swasta guna menambah pendanaan pengembangan sepak bola.

Rencana tersebut, yang ditinggalkan pada Juli lalu setelah gelombang kemarahan dan ancaman boikot, mendorong tiga konfederasi besar - Konfederasi Eropa "UEFA", Konfederasi Asia, dan CONCACAF - untuk secara terbuka menuntut perubahan dalam kepemimpinan FIFA.

Dalam pembelaannya, Infantino menegaskan bahwa rencana itu tidak akan mencakup pelepasan kendali atas keputusan-keputusan olahraga, tetapi ia mengakui bahwa usulan tersebut telah dipublikasikan sebelum dipaparkan secara lengkap kepada dewan dan asosiasi-asosiasi.

Pertarungan Rabat: Infantino tetap yang terkuat

Meski terjadi badai, Infantino tetap menjadi kandidat dengan peluang terbesar untuk memenangkan masa jabatan baru dalam pemilihan yang dijadwalkan pada Maret mendatang di ibu kota Maroko, Rabat.

Sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini menyampaikan kepada Reuters bahwa para lawannya menghadapi kesulitan besar dalam menemukan kandidat yang mampu menyaingi dirinya, karena ia masih memiliki suara yang cukup untuk menang, sehingga mendorong para penentangnya untuk mengubah strategi mereka dan sebagai gantinya berfokus pada pembatasan kewenangan mutlaknya.

Infantino mengatakan bahwa ia telah mendengar berbagai pandangan yang beragam mengenai siapa yang seharusnya memutuskan urusan-urusan besar; sebagian lebih memilih persyaratan konsensus di dalam biro, dan sebagian lainnya lebih memilih agar hal itu langsung diajukan kepada Kongres FIFA, dan ia menulis: "Bukan peran saya untuk menghakimi perdebatan ini terlebih dahulu."

Ia menetapkan tanggal 15 Oktober mendatang untuk membahas usulan-usulan awal, dengan kemungkinan mempertimbangkan usulan-usulan berikutnya, mengingat bahwa setiap perubahan pada anggaran dasar memerlukan persetujuan Kongres.

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Dalam pesan penenang bagi asosiasi-asosiasi yang khawatir akan pembalasan, ia menegaskan: "Perlakuan terhadap asosiasi mana pun tidak akan bergantung pada sikapnya terhadap usulan atau persoalan institusional apa pun," dan menutup suratnya dengan mengatakan: "Saya tetap sepenuhnya berkomitmen untuk memimpin FIFA, dan saya percaya pada apa yang bisa kita capai bersama."