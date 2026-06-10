Infantino: Saya bangga karena telah menepati janji saya kepada Iran

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, menyatakan kegembiraannya atas dimulainya Piala Dunia ke-23, dan menggambarkan momen tersebut sebagai "momen kegembiraan, perayaan, dan kebahagiaan".

Infantino mengatakan, dalam konferensi pers yang diadakan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bahwa Piala Dunia adalah "turnamen paling terkenal dan paling menginspirasi di dunia", sambil menegaskan harapannya agar pembicaraan hari ini difokuskan pada sepak bola, meskipun ada isu-isu lain yang akan dibahas.

Presiden FIFA itu berbicara secara rinci mengenai isu Iran, dengan mengatakan bahwa ia mengunjungi tim nasional Iran di Turki pada bulan Maret lalu, sambil menegaskan bahwa ia telah berjanji kepada mereka untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, saat itu ada keraguan mengenai partisipasi mereka karena ketegangan militer di kawasan tersebut.

Dia menambahkan, "Ada yang mengatakan bahwa Iran tidak akan datang ke Piala Dunia, tetapi saya berjanji kepada mereka bahwa mereka akan datang, dan jika saya harus pergi ke Teheran dan mengantar mereka dengan bus, saya akan melakukannya, dan jawaban mereka adalah bahwa mereka akan datang sendiri jika perlu."

Dia melanjutkan, "Saya sangat senang karena kami berhasil memastikan partisipasi Iran, dan saya bangga dengan kerja tim saya."

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Infantino menekankan bahwa partisipasi Iran mewakili "jiwa sepak bola", menjelaskan bahwa permainan ini mampu membuat orang melupakan realitas mereka dan fokus pada pertandingan, sambil mengutarakan harapannya agar suasana di dalam stadion tetap positif.

Dia juga menyebutkan bahwa isu Iran merupakan salah satu topik utama yang sering dibahas belakangan ini, selain tiket dan visa, sambil menegaskan bahwa isu-isu tersebut "tidak ada hubungannya dengan sepak bola, melainkan dengan situasi global dan negara tuan rumah".

Timnas Iran dijadwalkan berpartisipasi dalam turnamen ini di Grup 7, yang juga mencakup timnas Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Namun, tim Asia ini menghadapi masalah terkait perolehan visa masuk ke Amerika Serikat bagi beberapa anggota rombongan, serta larangan masuk bagi para pendukung.