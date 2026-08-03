Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Mesir pada Senin hari ini.

Dalam surat resminya, Infantino menyampaikan ucapan selamat yang tulus serta harapan akan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang berkelanjutan, baik di tingkat pribadi maupun profesional, kepada direktur sepak bola Al Ahly saat ini, sekaligus memuji perjalanan besarnya sebagai pemain dan pengurus.

Surat presiden FIFA itu juga memuat pujian terbuka atas peran yang dijalankan oleh mantan bintang timnas Mesir dan Al Ahly, Wael Gomaa, dengan menegaskan bahwa dukungan dan kerja samanya berkontribusi langsung terhadap kesuksesan edisi pertama Piala Dunia dengan format barunya, yang digelar dengan diikuti 48 tim nasional.

Infantino menggambarkan turnamen yang diselenggarakan bersama oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu sebagai "edisi tersukses dalam sejarah Piala Dunia", dari sisi penyelenggaraan, kehadiran penonton, dan kualitas teknis.

Wael Gomaa, yang lahir pada 3 Agustus 1975, sebelumnya turut ambil bagian dalam tim penyelenggara dan teknis FIFA selama Piala Dunia 2026, dalam penerapan pertama format perluasan turnamen tersebut.

Gomaa merupakan salah satu legenda sepak bola Mesir, setelah meraih tiga gelar Piala Afrika secara beruntun bersama Mesir pada tahun 2006, 2008, dan 2010, ditambah rekaman prestasi penuh gelar bersama Al Ahly, sebelum beralih ke pekerjaan administratif dan menjabat sebagai direktur sepak bola di klub berjuluk Benteng Merah tersebut.

Surat Infantino ini datang dalam kerangka apresiasi FIFA terhadap tenaga-tenaga Mesir yang turut berkontribusi dalam menyukseskan ajang-ajang sepak bola terbesar di dunia.