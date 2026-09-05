Gianni Infantino, presiden Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", membiarkan spekulasi tetap bergulir seputar masa depannya di puncak organisasi sepakbola terbesar di dunia, sembari menolak memberikan jawaban tegas apa pun mengenai rencananya ke depan.

Saat berada di kota Katowice, Polandia, untuk menghadiri pembukaan Piala Dunia Wanita U-20, Infantino mengelak menjawab pertanyaan para jurnalis tentang apakah ia mempertimbangkan untuk mundur atau berencana mencalonkan diri untuk periode baru.

Setelah berbicara panjang lebar mengenai turnamen tersebut dan misi FIFA, Infantino lebih memilih menjauhkan sorotan dari posisi pribadinya dengan mengatakan kepada media, sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Terkait hal-hal lainnya, akan ada banyak yang bisa dikatakan, tetapi akan ada waktu dan tempat yang tepat untuk membicarakannya. Bukan hari ini, dan bukan di sini," tanpa memberikan isyarat tambahan apa pun yang menunjukkan niatnya di masa depan.

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Presiden FIFA itu lebih memilih mengarahkan pembicaraan menuju upaya pengembangan olahraga tersebut secara global, dengan mengatakan: "Ini soal memberikan peluang bagi tim, pemain, dan bakat dari seluruh penjuru dunia," seraya merujuk pada meningkatnya jumlah peserta dalam turnamen-turnamen internasional.

Infantino melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan: "Di sini dan sekarang, kita menghargai sepakbola. Dan kami tentu terus bekerja di dalam FIFA untuk memberikan setiap sudut dunia peluang dan martabat, serta untuk menemukan cara dan sarana yang memungkinkan mereka berkembang, berpartisipasi, dan merayakan sepakbola," seraya memaparkan secara meluap-luap ambisi masa depan FIFA, namun tanpa memuaskan dahaga para jurnalis dengan satu pun jawaban terkait perjalanan karier pribadinya.