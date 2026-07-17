Infantino Menentukan Keputusannya Lebih Awal Meskipun Ada Kasus Balugon... Kesepakatan Luar Biasa yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Membuka Jalan bagi Masa Jabatan Baru

Dalam ujian krusial terhadap kepemimpinan dan kepercayaan, Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), berhasil lulus dengan gemilang setelah memperoleh dukungan mayoritas mutlak dari keluarga sepak bola dunia, sebuah pemandangan yang menegaskan bahwa sepak bola, olahraga, dan dunia bisnis saat ini bersatu mendukung satu sosok.

Seiring mendekatnya akhir Piala Dunia dengan sistem barunya, empat puluh hari terakhir ini membuktikan kesuksesan luar biasa turnamen ini di segala aspek, baik dari segi jumlah penonton yang memecahkan rekor, kualitas pertandingan, maupun tidak adanya kerusuhan dan kekerasan di antara para penonton, dan yang paling penting, keberhasilan perluasan bersejarah menjadi 48 tim, yang merupakan taruhan terbesar yang diambil oleh Infantino.

Di balik kesuksesan ini, termasuk penanganan beberapa insiden kecil yang kurang positif, terdapat model FIFA saat ini yang telah sepenuhnya dibangun ulang sesuai visi Infantino.

Kesuksesan ini telah berbuah dukungan politik yang luar biasa, di mana perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 200 asosiasi sepak bola nasional—yaitu mayoritas mutlak yang hampir mencapai konsensus—telah secara resmi menyatakan dukungan penuh dan tanpa syarat agar ia tetap memimpin organisasi sepak bola terbesar di dunia.

Di antara para pendukung tersebut, menonjol Federasi Sepak Bola Spanyol, mitra kunci FIFA dalam proyek penyelenggaraan Piala Dunia 2030, yang akan memasuki tahap-tahap akhir dan menentukan dalam beberapa bulan mendatang.

Kasus Balugon Tidak Mengubah Arah

Meskipun muncul kontroversi akibat surat yang dikirimkan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait kasus pemain asal Amerika Serikat yang tidak dijatuhi sanksi setelah menerima kartu merah, kasus tersebut tidak lebih dari sekadar badai dalam gelas dan tidak berkembang menjadi perselisihan institusional. Justru sebaliknya, Asosiasi Klub-Klub Eropa terus bekerja sama erat dengan FIFA untuk menyelenggarakan edisi baru Piala Dunia Klub.

Kongres FIFA dijadwalkan akan menyelesaikan proses pemilihan pada bulan Maret mendatang, yang akan menentukan siapa yang akan memimpin badan pengatur sepak bola dunia hingga tahun 2031.

Sampai saat ini, Infantino tetap menjadi satu-satunya kandidat yang secara resmi menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri, dalam perjalanan yang tampaknya sudah sepenuhnya mulus menuju masa jabatan baru.