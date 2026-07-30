Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, menyatakan rasa bangga yang mendalam karena turut ambil bagian dalam perayaan Maroko menyambut Hari Takhta yang Agung.

Kantor Berita Maghrib Arab memuat pernyataan Infantino, di sela-sela resepsi yang dipimpin oleh Raja Maroko, Raja Mohammed VI, di Kota M'diq.

Presiden FIFA itu mengatakan, "Saya berada di rumah saya sendiri di dalam negara besar ini, Kerajaan Maroko, untuk turut ambil bagian dalam perayaan Hari Takhta."

Infantino mengungkapkan kegembiraannya melihat Maroko turut serta menyelenggarakan edisi keseratus Piala Dunia 2030.

Ia menambahkan, "Piala Dunia 2030, yang tengah dipersiapkan Kerajaan Maroko untuk menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan Portugal, tanpa diragukan lagi akan menjadi yang terindah dalam sejarah."

Ia menegaskan, "Edisi Piala Dunia mendatang, yang akan digelar di salah satu negara terindah di dunia, yaitu Maroko, tidak mungkin tidak menjadi yang terindah."

Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa rakyat Maroko, yang dikenal dengan kecintaan mereka pada sepak bola dan cara mereka merayakan tim nasional dengan sukacita serta antusiasme, juga akan menyambut para suporter dari seluruh dunia, selama putaran final Piala Dunia mendatang.