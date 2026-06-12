Infantino memicu kontroversi: 64 tim mungkin tidak cukup bagi Italia

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), kembali menjadi sorotan media dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya, yang dipenuhi dengan sindiran langsung dan janji-janji akan perubahan lebih lanjut dalam struktur turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Sebelum dimulainya pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan, Infantino berbicara dalam wawancara dengan saluran "CazéTV" Brasil tentang masa depan turnamen tersebut, terutama di tengah kritik dan kontroversi yang menyertai penyelenggaraan di Amerika Utara dalam beberapa hari terakhir. Pimpinan asal Swiss-Italia ini tidak hanya berbicara tentang hal-hal organisasi, tetapi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melontarkan sindiran tajam kepada tim nasional negara asalnya, Italia, yang absen dari ajang dunia ini untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Menanggapi perluasan bersejarah yang terjadi pada Piala Dunia kali ini, Infantino mengatakan: "Kita harus melihat dulu bagaimana edisi pertama dengan 48 tim ini berjalan. Jelas bahwa setiap babak kualifikasi merupakan acara besar, dan kami sudah memikirkan kemungkinan menambah jumlah tim menjadi 64 di masa depan, karena hal ini akan meningkatkan partisipasi dan memperkuat interaksi global dengan turnamen ini."

Namun, pernyataan yang mencuri perhatian justru ditujukan kepada timnas Italia; setelah membahas penambahan kuota, Infantino menyindir kegagalan berulang Italia dalam lolos kualifikasi dengan mengatakan: "Mungkin Italia akan lolos jika kami menaikkan jumlahnya menjadi 64 tim, atau mungkin kami menaikkan jumlahnya menjadi 208 tim untuk melihat apakah mereka bisa melakukannya saat itu," sambil mengakhiri kalimatnya dengan tawa sinis di depan kamera.