Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara melalui media sosial soal nyanyian bernada rasis yang dalam jumlah besar terdengar dari tribune pada laga antara Guatemala dan Suriname (1-0).

Pada Selasa dini hari, Guatemala dan Suriname memainkan pertandingan penentuan dalam ajang CONCACAF Nations League.

Suriname akhirnya gagal lolos ke perempat final Nations League setelah kebobolan pada masa injury time laga tersebut. Usai pertandingan, Etienne Vaessen benar-benar hilang kendali, setelah Richonell Margaret sebelumnya sudah mendapat kartu merah karena bereaksi terhadap suara-suara rasis dari tribune.

Kiper FC Groningen itu terlibat baku pukul dengan pemain dan ofisial Guatemala, serta membuat gestur cabul ke arah penonton yang hadir saat meninggalkan lapangan.

Setelah pertandingan, federasi sepakbola Suriname membagikan sebuah pernyataan yang menyebut para pemain Suriname menjadi korban rasisme sepanjang pertandingan di Guatemala.

Infantino kini merespons insiden tersebut melalui Instagram. “Tidak ada tempat untuk rasisme dalam sepakbola. Apa yang harus dialami para pemain Suriname di Guatemala benar-benar tidak dapat diterima.”

“Kami sebagai FIFA akan sepenuhnya mendukung federasi sepakbola Suriname dalam perjuangan mereka untuk menghapus rasisme dari sepakbola.” Sebelumnya, FIFA juga menjatuhkan denda kepada El Salvador. Negara itu juga bersalah karena melontarkan nyanyian bernada rasis terhadap para pemain Suriname.