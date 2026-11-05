Keputusan Cristiano Ronaldo untuk pensiun dari level internasional tidak berlalu begitu saja di puncak piramida sepak bola dunia. Hanya beberapa jam setelah sang legenda Portugal mengumumkan menggantungkan jersey timnas setelah 23 tahun penuh kejayaan, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, pria Swiss Gianni Infantino, menyampaikan pesan perpisahan yang luar biasa, di mana ia menempatkan Ronaldo pada posisi yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang.

Melalui akun resminya di Instagram, Infantino menulis pesan yang terlihat seperti rangkuman dari sebuah sejarah panjang, dengan mengatakan: "Hanya sedikit pemain yang mampu menyentuh hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia seperti Cristiano Ronaldo. Sebuah perjalanan karier yang ditentukan oleh bakat luar biasa, tekad yang tak tergoyahkan, dan keinginan yang teguh untuk melampaui batas-batas kemungkinan."

Presiden FIFA itu tidak berhenti pada sisi emosional, melainkan juga memaparkan dengan bahasa angka apa yang membuat perjalanan karier Ronaldo menjadi sebuah kisah unik yang mungkin tak akan terulang. Ia menyebut bahwa Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah untuk timnas, serta pemain pertama dalam sejarah permainan ini yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda, dari 2006 hingga 2026, angka-angka yang ia gambarkan sebagai "hal-hal yang mungkin tak akan terulang".

Infantino menambahkan dalam pesannya yang tersebar luas: "Cristiano telah meraih pencapaian yang mungkin tak akan terulang, tetapi warisan terbesarnya jauh melampaui rekor, gelar, dan gol. Ia telah menginspirasi banyak generasi, menyatukan jutaan penggemar, dan membawa harapan serta kebanggaan Portugal ke panggung-panggung dunia yang paling bergengsi."

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Presiden FIFA itu menutup pesannya dengan ucapan terima kasih langsung: "Terima kasih, Cristiano, atas gairahmu, momen-momen tak terlupakan, dan kontribusi besar yang telah kau berikan untuk olahraga indah kita, dengan mengenakan jersey timnas Portugal penuh kebanggaan. Perjalanan internasionalmu akan selamanya menjadi bagian dari sejarah sepak bola."

Pesan Infantino itu datang sebagai tanggapan atas video menyentuh yang diunggah kapten Al Nassr Saudi pada hari Kamis melalui akun Instagram dan X miliknya, yang di dalamnya ia mengatakan kepada rakyat Portugal: "Hari ini tiba saat di mana saya mengembalikan jersey nomor 7 milik timnas kita. Saya tidak pernah merasa bahwa jersey itu hanya milik saya seorang, tetapi selama 23 tahun saya mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab untuk mengenakan dan membelanya."

Ronaldo menambahkan: "Hari ini tiba waktunya untuk menyerahkannya kepada masa depan. Ini bukan keputusan yang mudah, karena beberapa keputusan tidak diambil oleh akal semata, melainkan hati juga ikut serta dalam mengambilnya," seraya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya, para pelatihnya, dan pendukung "Brasil Eropa".

Dengan keputusan ini, Ronaldo menutup lembaran internasional yang legendaris, di mana ia menjalani 234 pertandingan dan mencetak 146 gol sebagai rekor dunia, membawa negaranya meraih gelar benua pertamanya di Euro 2016, kemudian dua gelar di UEFA Nations League 2019 dan 2025, hingga mencapai semifinal Piala Dunia 2006.