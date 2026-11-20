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Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) asal Swiss, Gianni Infantino, mendapat dorongan baru dalam persaingan pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027. Sepuluh federasi Amerika Selatan secara bulat menyatakan dukungan terhadap pencalonannya, sebuah langkah yang memperkuat posisinya jelang pemilihan dalam Kongres FIFA ke-77 yang akan digelar di ibu kota Maroko, Rabat.

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Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, menegaskan bahwa sepuluh federasi anggotanya kembali menyatakan dukungan kepada Infantino sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya serta perubahan yang terjadi dalam sepak bola dunia selama masa jabatannya.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dewan konfederasi mengambil keputusan itu secara bulat dalam rapat di kota Barranquilla, Kolombia, sehari sebelum final Copa Sudamericana. Disebutkan pula bahwa dukungan kepada Infantino sebenarnya sudah diputuskan dalam Kongres FIFA yang digelar di Paraguay pada Mei 2025.

Sikap CONMEBOL ini muncul ketika peta persaingan menuju kursi presiden FIFA mulai terlihat jelas. FIFA telah mengumumkan tiga kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan, dipimpin oleh Infantino yang mengincar masa jabatan baru, bersama Philippe Diallo asal Prancis dan Kozo Tashima asal Jepang.

Menurut perkiraan dalam berbagai laporan media, sang presiden petahana menjadi kandidat terkuat untuk mempertahankan jabatannya, berkat dukungan yang ia peroleh dari sejumlah konfederasi dan federasi nasional.

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Dukungan sepuluh federasi Amerika Selatan memiliki arti penting secara elektoral bagi Infantino, mengingat sistem pemungutan suara yang berlaku di FIFA memberikan satu suara kepada setiap federasi nasional anggota, terlepas dari besar kecilnya federasi atau bobotnya di dunia sepak bola.

Total suara dalam pemilihan ini mencapai 211 suara, sementara untuk menang diperlukan mayoritas mutlak, yakni sedikitnya 106 suara. Hal ini membuat penggalangan dukungan dari berbagai federasi menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa presiden berikutnya.

Pembaruan dukungan CONMEBOL kepada Infantino sebenarnya tidak mengejutkan, karena konfederasi tersebut sudah pernah menyatakan dukungannya dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Namun, sikap terbaru ini muncul setelah adanya perselisihan dalam beberapa bulan terakhir terkait sejumlah keputusan yang berkaitan dengan tata kelola sepak bola dunia.

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Pada Agustus lalu, konfederasi Amerika Selatan tersebut sempat menyuarakan kekhawatiran atas apa yang mereka sebut sebagai tindakan sepihak yang berulang kali diambil tanpa melalui dialog atau mekanisme kelembagaan yang berlaku untuk menangani persoalan semacam itu.

Keberatan tersebut berkaitan dengan proyek kontroversial mengenai penjualan sebagian hak Piala Dunia, yang akhirnya tidak berhasil dan memicu penolakan di sejumlah kalangan sepak bola. Meski pernah mengambil sikap tersebut, CONMEBOL menegaskan bahwa dukungannya terhadap pencalonan Infantino tetap tidak berubah, berdasarkan penilaiannya atas kepemimpinan Infantino dan perubahan yang terjadi dalam olahraga ini selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan sepuluh federasi tersebut tetap mendukungnya meski sempat muncul perselisihan dalam sejumlah persoalan.