Sebuah laporan Prancis membahas bentuk persaingan dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Internasional mendatang, yang akan digelar pada Maret nanti di Maroko.

Satu bulan sebelum batas akhir penyerahan pencalonan, yang ditetapkan pada 18 November mendatang, Gianni Infantino kemungkinan akan menemukan pesaing dalam pemilihan presiden FIFA mendatang.

Pemain Swiss, Ramon Vega, mantan pemain Tottenham, saat ini menjadi satu-satunya orang yang secara resmi menyatakan niatnya untuk menantang presiden saat ini.

Mantan bek timnas Swiss itu, yang tampil menonjol bersama Tottenham dan Creteil sepanjang kariernya, ingin mengakhiri era rekan senegaranya yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2016.

Namun sebelum dapat meluncurkan kampanyenya secara resmi, Vega harus memenuhi beberapa syarat, dimulai dari mendapatkan dukungan setidaknya lima federasi dari 211 federasi anggota FIFA. Ini merupakan langkah mendasar untuk memastikan pencalonannya, dan ia berharap bisa menghadapi Infantino dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Di sisi lain, presiden saat ini terus melanjutkan kampanyenya untuk memperkuat popularitasnya, khususnya di Asia.

Menurut jaringan RMC Sport, Gianni Infantino saat ini mendapat dukungan dari sekitar 90 federasi, sementara ia membutuhkan 106 suara untuk memastikan mayoritas dalam pemilihan.

Situasi ini masih memberi ruang manuver bagi para pesaing potensialnya, terutama setelah pertemuan terakhir Dewan FIFA gagal meredakan ketegangan yang mengelilingi kepemimpinannya.

Victor Montagliani, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), yang sejak lama dianggap sebagai pesaing serius, telah secara final menyingkirkan kemungkinan pencalonannya.

Dengan demikian, pada tahap ini, Ramon Vega tetap menjadi satu-satunya kandidat yang menyatakan diri untuk menantang Infantino.