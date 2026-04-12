Infantino berbicara dari Aljazair tentang "pertandingan yang memalukan": Semua orang tahu apa yang terjadi

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengungkap ikatan emosional lama yang menghubungkannya dengan sepak bola Aljazair, yang berawal dari Piala Dunia 1982, menegaskan bahwa "Para Pejuang Gurun" saat itu berhasil menaklukkan hati para penggemar sepak bola di seluruh dunia, termasuk dirinya sendiri saat berusia dua belas tahun.

Pengakuan atas "Kehebatan" Aljazair

Selama kunjungan kerja resmi ke Aljazair untuk meresmikan fasilitas sepak bola baru, Infantino mengenang kembali epik sepak bola yang ditorehkan rekan-rekan bintang Rabah Madjer melawan tim Jerman.

Menurut surat kabar lokal Aljazair, Presiden FIFA itu menggambarkan penampilan Aljazair di turnamen tersebut sebagai "luar biasa", sambil mencatat bahwa tim nasional Jerman sama sekali tidak mampu menandingi taktik dan kekuatan yang ditunjukkan "Les Verts" dalam pertandingan bersejarah itu.

Referensi eksplisit terhadap insiden "Gijón"

Kisah di balik eliminasi kontroversial Aljazair pun tak luput dari pembicaraan Infantino, di mana ia menyinggung insiden terkenal yang dikenal sebagai "Pertandingan Malu" antara Jerman dan Austria, yang menyebabkan Aljazair tersingkir dari babak pertama meskipun telah meraih dua kemenangan.

Infantino berkomentar, "Semua orang tahu apa yang terjadi pada pertandingan ketiga," merujuk pada manipulasi hasil yang kemudian memicu perubahan aturan FIFA dengan mewajibkan pertandingan putaran terakhir digelar pada waktu yang sama untuk menjamin integritas.

Dukungan Infrastruktur

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara "FIFA" dan Federasi Sepak Bola Aljazair, di mana agenda tersebut mencakup peluncuran proyek-proyek pengembangan dalam kerangka strategi FIFA untuk Benua Afrika, serta meninjau pusat-pusat pelatihan dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur olahraga, serta membahas cara-cara untuk meningkatkan investasi pada talenta muda guna mengembangkan sepak bola Afrika.