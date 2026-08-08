Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menghadapi tekanan baru yang mengancam memicu kontroversi seputar masa depannya di jabatan tersebut, setelah sebuah investigasi jurnalistik mengungkap bahwa Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) membayarkan sejumlah uang enam digit kepada seorang wanita yang disebut pernah menjalin hubungan dengan pejabat asal Swiss itu selama masa kerjanya sebagai sekretaris jenderal federasi benua tersebut.

Sebagaimana diungkap surat kabar Inggris "Daily Telegraph", UEFA membayarkan uang itu kepada wanita tersebut ketika hubungan profesionalnya dengan federasi berakhir, dalam sebuah peristiwa yang bermula pada periode ketika Infantino menjabat sebagai sekretaris jenderal Uni Sepak Bola Eropa, antara tahun 2009 dan 2016.

Surat kabar itu mengutip pernyataan juru bicara Infantino, yang saat ini menjabat sebagai presiden FIFA, yang mengatakan bahwa pejabat asal Swiss tersebut "membantah keras tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar ini".

Juru bicara FIFA menambahkan, dalam pernyataan yang dikutip "Daily Telegraph": "Presiden FIFA Gianni Infantino membantah keras tuduhan-tuduhan ini, karena tuduhan itu sama sekali tidak benar. Dan setiap sinyalemen adanya perilaku tidak pantas atau pelanggaran aturan maupun regulasi merupakan pencemaran nama baik".

Ia melanjutkan: "Tidak pernah ada seorang pun pegawai UEFA atau FIFA yang mengajukan keluhan terkait perilaku Tuan Infantino; karena tidak pernah ada peristiwa yang melibatkan dirinya".

UEFA membenarkan pembayaran sejumlah uang

Di sisi lain, Uni Sepak Bola Eropa mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa "sejumlah uang telah dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan ketika hubungan profesional berakhir".

UEFA menjelaskan bahwa uang yang diterima wanita yang bersangkutan digunakan untuk menutupi biaya penyelesaian program magister administrasi bisnis (MBA) di sebuah sekolah bisnis lokal.

Federasi tersebut menegaskan bahwa seluruh pembayaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu, seraya menyebutkan bahwa regulasi tersebut telah diperketat sejak saat itu sehingga menjadi "serupa dengan yang diterapkan di lembaga-lembaga modern dan berkelas tinggi".

"Daily Telegraph" menyebutkan bahwa uang yang dibayarkan UEFA kepada wanita itu berjumlah enam digit, yakni pada saat Infantino bekerja di badan pengelola sepak bola Eropa tersebut.

Tekanan baru terhadap presiden FIFA

Tuduhan-tuduhan ini datang pada waktu yang sangat sensitif bagi Infantino, yang memang sudah menghadapi tekanan yang meningkat untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dengan latar belakang rencananya yang kontroversial terkait penjualan saham dalam turnamen Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta.

Pejabat berusia 56 tahun itu sebelumnya telah meminta maaf atas "kesalahan-kesalahan" yang dilakukannya dalam usulan-usulan terkait rencana investasi swasta yang berkaitan dengan Piala Dunia, tetapi ia tidak mundur dari jabatannya, setelah memperoleh dukungan para pejabat eksekutif senior dalam sebuah pertemuan yang digelar di Maroko pada hari Rabu.

"BBC Sport" telah menghubungi baik FIFA maupun Infantino untuk memperoleh komentar terkait tuduhan-tuduhan ini.

Bagaimana kisah Infantino dengan UEFA bermula?

Infantino bergabung dengan Uni Sepak Bola Eropa pada tahun 2000, sebelum menjabat sebagai sekretaris jenderal federasi pada tahun 2009, jabatan yang ia emban hingga tahun 2016, ketika ia terpilih sebagai presiden Federasi Sepak Bola Internasional.

Kasus baru ini datang untuk menambah babak lain pada rangkaian tekanan yang dihadapi pejabat asal Swiss itu pada periode saat ini, terutama dengan meningkatnya kritik terhadap rencana investasi swasta yang berkaitan dengan turnamen Piala Dunia.

Di tengah kontroversi tersebut, sejumlah tim nasional Eropa mengancam akan memboikot acara-acara FIFA, meskipun rencana investasi swasta telah dibatalkan, dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

Sebaliknya, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) dan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menyatakan dukungan mereka kepada Infantino, sebagaimana pula federasi sepak bola Meksiko, yang turut menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan Argentina, runner-up turnamen, menyatakan dukungan mereka kepada presiden FIFA.

Dengan demikian, Infantino mendapati dirinya menghadapi krisis baru yang menambah rentetan berkas kontroversialnya, di saat pertanyaan-pertanyaan seputar masa depannya di puncak federasi internasional kian meningkat, sementara ia sendiri secara tegas membantah tuduhan-tuduhan baru itu dan menyebutnya sama sekali tidak benar.