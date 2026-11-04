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Sir Jim Ratcliffe Manchester United 2024 HICGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

INEOS, pemilik bersama Manchester United, pecat pelatih setelah baru lima bulan menjabat di tengah meningkatnya tekanan terhadap Michael Carrick

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INEOS, pemilik saham minoritas Manchester United, menyetujui pemecatan pelatih di FC Lausanne-Sport ketika perdebatan mengenai masa depan pelatih di Old Trafford, Michael Carrick, semakin memanas. Perusahaan kimia milik Sir Jim Ratcliffe itu berpisah dengan pelatih kepala Luka Elsner pada Selasa setelah ia hanya lima bulan menangani klub Swiss yang tengah kesulitan tersebut.

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Klub Swiss pecat pelatih kepala

Lausanne-Sport mengonfirmasi kepergian pelatih Elsner yang berusia 44 tahun pada Selasa setelah awal musim yang buruk membuat mereka terpuruk di dasar klasemen Liga Super Swiss. Ditunjuk pada 1 Juni, Elsner menelan delapan kekalahan dalam 12 pertandingan liga pertamanya sebagai pelatih, serta memimpin tim dalam dua pertandingan piala domestik. Kepergiannya terjadi tak lama setelah Ratcliffe menawarkan Lausanne dan klub Prancis Nice untuk dijual guna merampingkan portofolio olahraganya.

Pernyataan resmi konfirmasi perpisahan atas kesepakatan bersama

Mengumumkan pergantian pelatih melalui pernyataan resmi klub, Lausanne-Sport menyatakan: "Setelah pembicaraan mendalam mengenai situasi olahraga saat ini, FC Lausanne-Sport dan Luka Elsner sepakat bersama untuk mengakhiri kerja sama mereka.

"Sejak mengambil alih posisi pelatih Lausanne pada 1 Juni, Luka Elsner telah memimpin tim utama dalam 12 pertandingan Brack Super League dan dua putaran Piala Swiss. FC Lausanne-Sport ingin menekankan profesionalisme dan komitmen yang ditunjukkan Luka Elsner sejak kedatangannya.

"Ia mendedikasikan dirinya untuk proyek klub dengan standar tinggi, keahlian, dan keinginan yang terus-menerus untuk mengembangkan timnya. Pendekatan metodologis dan perangkat yang ia gunakan juga berkontribusi pada pengembangan staf pelatih.

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"Kontribusi ini telah memperkaya klub, yang akan terus membangun di atas pencapaian tersebut. Mengingat hasil tetap sangat penting dalam sepak bola profesional, dinamika olahraga saat ini membuat semua pihak sepakat bahwa mengakhiri kerja sama mereka kini merupakan keputusan terbaik bagi FC Lausanne-Sport."

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Protes di Old Trafford menyasar pemilik klub

Ketika INEOS mengurangi operasi multiklubnya di tempat lain di Eropa, fokus utama miliarder Inggris itu di sepak bola tetap tertuju pada United, tempat posisi Carrick terancam menyusul inkonsistensi yang terus berlanjut dan membuat mereka terpuruk di posisi ke-17 klasemen Liga Primer.

Namun, para suporter juga meluapkan kemarahan besar kepada Ratcliffe dan keluarga Glazer saat jajaran petinggi klub mempertimbangkan pergantian pelatih. Dalam laga kandang Liga Champions melawan Roma pada Selasa malam, para penggemar di Stretford End menghentikan pertandingan pada menit ke-21 dengan melemparkan balon hijau dan emas ke lapangan sambil meneriakkan chant yang menentang para pemilik klub. Saat itu, tuan rumah sudah tertinggal 2-0 dan kemudian dicemooh ketika meninggalkan lapangan pada jeda pertandingan.

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Kebangkitan di Eropa meredakan kekhawatiran tersingkir

Meski atmosfer memanas sepanjang 45 menit pertama, United bangkit setelah jeda untuk meraih kemenangan 3-2 berkat penalti Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha. Raihan tiga poin itu mengurangi risiko Manchester United finis di salah satu dari 12 posisi terbawah yang berujung eliminasi pada fase liga Liga Champions. Meski demikian, Carrick masih harus segera memperbaiki hasil di kompetisi domestik agar tidak bernasib sama seperti Elsner.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.