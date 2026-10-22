INEOS dukung Jason Wilcox ambil keputusan akhir soal masa depan Michael Carrick setelah Manchester United kalah dari Como

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INEOS, salah satu pemilik Manchester United, memberi direktur sepak bola Jason Wilcox kewenangan penuh untuk menentukan apakah pelatih kepala Michael Carrick, yang tengah mendapat tekanan, tetap menangani tim di Old Trafford. Para petinggi klub sedang mempertimbangkan berbagai opsi setelah kekalahan telak 4-1 di kandang Como pada laga Liga Champions, Rabu, memperburuk awal musim yang suram.

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Petinggi klub serahkan keputusan soal pelatih

Menurut TEAMtalk, Sir Jim Ratcliffe dan jajaran petinggi Old Trafford akan mendukung penuh Wilcox jika petinggi bidang olahraga itu memutuskan untuk memberhentikan Carrick. Diangkat secara permanen musim panas lalu setelah mengamankan tiket ke Liga Champions, pelatih kepala itu mengawasi awal musim terburuk klub di liga sejak 1986, ditambah tersingkirnya mereka dari Piala Liga Inggris. Meski demikian, sumber internal klub menegaskan tidak ada rencana pemecatan dalam waktu dekat kendati mereka dipermalukan tim asuhan Cesc Fabregas pada Rabu.

Kekurangan dalam perekrutan turut menjelaskan performa buruk

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Meski Wilcox masih mendukung pelatihnya untuk saat ini, para pejabat yang menangani perekrutan secara pribadi mengakui bahwa kekurangan dalam transfer musim panas membuat skuad tidak memiliki kedalaman yang dibutuhkan untuk bersaing di berbagai kompetisi.

Kendati berhasil mendatangkan tiga target utama mereka di posisi gelandang tengah, jajaran petinggi klub gagal merekrut bek kiri yang diinginkan dan seorang penyerang tambahan pada hari-hari terakhir bursa transfer. Di ruang ganti, pernyataan Lisandro Martinez setelah kekalahan dari Atletico Madrid dipandang sebagai bentuk dukungan bagi sang pelatih, dan sebagian besar pemain tetap mendukungnya.

Namun, kapten Bruno Fernandes tampak mempertanyakan susunan taktik tim di Italia setelah Manchester United menjadi klub Inggris pertama dalam sejarah yang kebobolan dalam dua menit pertama pada dua pertandingan Eropa berturut-turut.

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Kandidat ternama memantau situasi di Old Trafford

Meski United tidak sedang aktif mencari pengganti pelatih dalam waktu dekat, Wilcox dan direktur perekrutan Christopher Vivell terus mendapat informasi mengenai calon-calon pengganti sembari mengevaluasi arah klub.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte masih berminat pada jabatan itu, dengan perwakilannya terus menjalin kontak secara rutin untuk mengajukan dirinya sebagai kandidat. Sementara itu, mantan pelatih Newcastle United Eddie Howe siap kembali melatih jika ada proyek yang sesuai, meski belum jelas apakah ia akan menganggap posisi di Old Trafford cocok baginya jika Wilcox memutuskan untuk mengambil tindakan.

Empat pertandingan menentukan nasib Carrick

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Carrick kini menghadapi periode krusial empat pertandingan sebelum jeda internasional November untuk mempertahankan posisinya dan memperbaiki suasana di klub. Rangkaian laga berat itu dimulai dengan pertandingan kandang Liga Primer Inggris melawan Bournemouth akhir pekan ini yang wajib dimenangkan, sebelum menghadapi Chelsea dan Aston Villa di kompetisi domestik. United juga dijadwalkan menghadapi Roma di Liga Champions, sementara Wilcox akan memantau dengan saksama apakah hasil tim membaik.