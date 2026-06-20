Indrik: Gol saya yang dianulir itu sangat berharga... dan saya tidak akan melewatkan kesempatan yang diberikan Ancelotti

Penyerang muda Brasil, Endrick, mencatatkan awal yang sangat gemilang dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, setelah pelatih Carlo Ancelotti menuruti permintaan para pendukung Samba yang meneriakkan namanya.

Timnas Brasil berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 3-0, Sabtu dini hari, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Bintang Brasil tersebut, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “AS”, mengatakan: “Saya sangat bahagia. Tuhan telah memberitahu saya bahwa saya akan mencapai hal-hal luar biasa dalam hidup saya. Masuk ke lapangan dan mencetak gol yang kemudian dianulir… tetapi bagi saya, dan di lubuk hati saya, itu adalah gol yang sangat berharga.”

Para pendukung Brasil menyambut setiap sentuhan bola yang dilakukan Endrick dengan sorak-sorai dan tepuk tangan, karena pemain ini mewakili harapan besar bagi rakyat Brasil yang bermimpi mengangkat trofi Piala Dunia sekali lagi.

Indrek berbicara tentang para penggemar di Philadelphia, seraya berkata: “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Brasil, serta orang-orang yang telah melakukan perjalanan dari Brasil ke Amerika Serikat untuk mendukung tim nasional. Kelompok ini harus hanya terdiri dari para pemain yang memiliki keinginan untuk berjuang, bermain, berada di lapangan, dan membantu tim nasional.”

Bintang muda ini menanggapi soal rotasi pemain, dengan mengatakan: “Saya yakin setiap pemain yang ada di sana akan membantu tim dan memberikan kontribusi yang berbeda bagi tim. Saya berlatih setiap hari, melakukan segala sesuatunya dengan benar, dan berusaha sekuat tenaga setiap hari, agar siap ketika kesempatan datang dan saya bisa melakukan apa yang selalu saya lakukan bersama tim nasional, yaitu bermain di setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir.”

Indrik menegaskan bahwa ia akan terus berkembang dan maju, sambil mengatakan: “Inilah yang akan saya lakukan; saya tidak akan membiarkan satu pun kesempatan terlewatkan bersama tim nasional.”