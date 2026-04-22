Indra Sjafri Turun Gunung ke Kalibaru: "Banyak Pemain Hebat Berasal dari Komunitas Kecil!"

Para pesepakbola muda di kawasan pesisir Kalibaru, Jakarta Utara, baru saja mendapatkan pengalaman yang menginspirasi pada hari Sabtu (18/4) lalu. Mereka berkesempatan berlatih dan menyerap ilmu langsung dari salah satu pelatih sepak bola paling disegani di Tanah Air, Indra Sjafri.

Kehadiran eks pelatih Timnas Indonesia ini merupakan bagian dari peluncuran inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan PSA Indonesia (PSA) yang bertajuk Project Hearts. Program ini fokus pada pengembangan generasi muda, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan di bidang pendidikan.

Bertempat di Stadion Mini Kalibaru, Indra Sjafri memimpin sesi latihan yang berlangsung selama kurang lebih empat jam. Sebanyak 62 anak dan enam pelatih lokal yang mewakili 14 RW antusias melahap porsi latihan dari sang ahli.

Dalam sesi tersebut, peserta tidak hanya diajak melakukan simulasi pertandingan, tetapi juga mengikuti latihan terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kerja sama tim. Lebih dari itu, sesi ini didesain untuk menanamkan nilai disiplin dan sportivitas yang kuat.

Menurut Indra Sjafri, bakat-bakat besar sepak bola sering kali lahir dari tempat yang tak terduga. "Banyak pemain sepak bola hebat saat ini berasal dari desa dan komunitas-komunitas kecil, seperti anak-anak di Kalibaru ini," ujar pelatih yang sukses membawa Indonesia meraih berbagai gelar usia muda tersebut.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kepiawaian mengolah si kulit bundar saja tidak cukup jika tidak diimbangi mentalitas yang baik. "Yang terpenting bukan hanya kemampuan teknis yang dikuasai, tetapi juga karakter yang kuat. Melalui pelatihan seperti ini, kami berharap dapat menanamkan nilai-nilai sportivitas, saling menghormati, dan menghargai perbedaan, karena itulah semangat sejati sepak bola," tambahnya.

Menariknya, pembinaan melalui Project Hearts ini tak hanya berhenti di pinggir lapangan hijau. Setelah memeras keringat, anak-anak juga mengikuti sesi English Reading Session (membaca buku Bahasa Inggris) yang berlokasi di gedung serbaguna Kelurahan Kalibaru.

Coaching clinic ini baru menjadi langkah pertama. Ke depannya, PSA melalui Project Hearts akan terus menghadirkan inisiatif lain yang inklusif demi mendukung aspirasi serta ketangguhan masyarakat dan generasi muda Indonesia.



