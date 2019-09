Indonesia Football Artist - Menembus Klub Top Eropa Dengan Desain Grafis

Tahukah Anda jika ada banyak klub top Eropa yang memakai jasa desainer grafis Indonesia secara profesional?

Ya, dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub seperti , , , dan AS telah menggunakan karya-karya dari seniman Indonesia untuk kian mendekatkan diri dengan fans. Adapun sejumlah klub lokal Indonesia seperti Persija Jakarta, Bhayangkara FC, Barito Putera juga tidak ketinggalan melakukan hal serupa.

Era internet dan media sosial memungkinkan seniman Indonesia untuk berkarya seluas-seluasnya. Ilustrasi dari Yulius Wisnu, misalnya, telah beberapa kali mejeng di laman media sosial Liverpool.

