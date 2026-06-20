Impian Turki berubah menjadi mimpi buruk... dan Güler menyampaikan pesan yang menyakitkan kepada para penggemar

Perjalanan tim nasional Turki di Piala Dunia 2026 berakhir lebih awal, setelah tersingkir dari babak penyisihan grup hanya setelah dua pertandingan pertama. Tim nasional Turki menderita dua kekalahan berturut-turut dan gagal mencetak satu gol pun, sehingga harus meninggalkan turnamen dengan hasil yang mengecewakan.

Timnas Turki kalah dalam pertandingan pembuka melawan Australia dengan skor 2-0, sebelum kembali menelan kekalahan dari Paraguay dengan skor 1-0, meskipun tim Amerika Latin tersebut harus bermain dengan sepuluh pemain sepanjang babak kedua setelah bintang mereka, Miguel Almirón, diusir dari lapangan. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi timnas Turki yang memasuki turnamen dengan ambisi besar dan berharap dapat mencetak prestasi bersejarah.

Arda Güler, bintang timnas Turki dan pemain Real Madrid, mengungkapkan kesedihannya yang mendalam setelah tersingkir lebih awal, menegaskan bahwa partisipasi ini akan tetap menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam karier internasionalnya.

Güler berkata: “Saya akan melakukan segala upaya agar turnamen ini terlupakan sepanjang karier saya bersama tim nasional. Kami mewakili klub-klub besar dan bersejarah, dan seharusnya kami membuktikannya di lapangan, namun kami gagal melakukannya, dan kami tidak mampu memenuhi tanggung jawab yang diemban. Kami kebobolan gol sangat awal, dan setelah itu segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Saya tidak banyak yang bisa katakan.”

Dia menambahkan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: “Kami merasa sangat sedih dan malu. Kami meminta maaf kepada para pendukung kami dan semua yang telah mendukung dan memihak kami. Kami akan terus bekerja sekuat tenaga agar tampil lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Kami adalah para pemain yang mewakili klub-klub hebat, dan seharusnya kami mencerminkan hal itu di lapangan.”

Sementara itu, kiper Ogurcan Jakir turut merasakan kekecewaan dan penyesalan yang sama seperti rekan setimnya Güler, sambil menegaskan bahwa tim nasional gagal memenuhi harapan para pendukung Turki.

Jakir berkata: “Saya meminta maaf kepada negara saya dan rakyat kami. Kami berharap dapat membuat para penggemar kami bahagia dan membuat mereka bangga, tetapi kami tidak mampu mewujudkannya. Ekspektasinya sangat tinggi, dan kami tidak mampu memenuhi harapan tersebut.”

Ia menambahkan: “Saya juga meminta maaf kepada semua suporter yang telah bersusah payah melakukan perjalanan dan datang untuk mendukung kami. Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan detail pertandingan. Semua pemain telah memberikan yang terbaik dan berjuang hingga akhir, namun itu tidak cukup.”

Kita harus menerima hasilnya!

Sementara itu, pelatih timnas Turki, Vincenzo Montella, mengungkapkan kekecewaannya atas tersingkirnya timnya lebih awal, namun pada saat yang sama ia tetap membela para pemainnya, memuji semangat juang yang mereka tunjukkan selama pertandingan.

Montella mengatakan: “Tim ini menunjukkan karakter yang kuat dan semangat juang yang tinggi, serta berjuang hingga detik-detik terakhir pertandingan. Kita harus menerima hasilnya, meskipun terkadang tampak tidak masuk akal. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia justru karena alasan ini; terkadang tim terbaik tidak selalu menang, dan itulah sifat olahraga.”

Pelatih asal Italia itu juga menegaskan penolakannya untuk menyalahkan pemain tertentu, sambil menjelaskan: “Hal termudah dalam situasi seperti ini adalah mencari seorang pemain dan menyalahkannya, tetapi saya tidak memandang masalah dengan cara seperti itu. Saya memilih para pemain ini karena saya yakin mereka adalah yang terbaik untuk mewakili tim nasional. Saya berharap kami berhasil lolos ke babak berikutnya, tetapi sepak bola penuh dengan kejutan, dan segala kemungkinan tetap terbuka dalam turnamen seperti ini.”