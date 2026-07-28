Presiden Federasi Sepakbola Prancis, Philippe Diallo, mengumumkan pada Selasa hari ini penunjukan sang legenda Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis untuk masa jabatan 4 tahun hingga Piala Dunia 2030.

Dalam konferensi pers yang digelar pagi hari ini dengan kehadiran Zidane, Diallo berkata: "Dalam waktu yang sangat singkat, kami berhasil mencapai kesepakatan yang memungkinkan kami tampil di hadapan Anda semua. Setelah berkonsultasi dengan komite eksekutif Federasi Sepakbola Prancis pagi ini dan mengajukan pencalonan Zidane kepada mereka, merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk mengumumkan bahwa Zinedine Zidane akan menjadi pelatih timnas Prancis berikutnya untuk empat tahun ke depan hingga Piala Dunia 2030."

Diallo menambahkan bahwa kontrak resmi mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang, seraya menegaskan bahwa "dengan kesepakatan bersama pelatih, seluruh staf kepelatihannya akan diumumkan pada awal September".

Presiden Federasi Prancis itu memuji kesepakatan bersejarah tersebut, dengan berkata: "Saya menyerahkan tampuk kepemimpinan timnas Prancis kepada salah satu legenda terbesar kami. Sebagai pelatih, ia telah membuktikan kehebatan bakat dan kompetensinya. Bagi federasi, ini adalah awal dari sebuah era baru, dan kami sangat beruntung dengan kesesuaian keadaan yang memungkinkan legenda ini melanjutkan perjalanannya bersama timnas Prancis."

Diallo menggambarkan momen tersebut sebagai "luar biasa", dengan menjelaskan: "Hampir 14 tahun berlalu sejak federasi menghadapi situasi seperti ini. Momen ini juga luar biasa bagi orang yang duduk di sebelah saya," merujuk pada fakta bahwa penunjukan pelatih timnas Prancis terakhir terjadi pada tahun 2012 ketika Deschamps mengemban tugas tersebut.

Diallo pun tak lupa memuji pendahulunya, dengan berkata: "Saya mengapresiasi kerja Didier Deschamps karena telah membawa timnas Prancis kami ke puncak selama 14 tahun. Ia telah mengembalikan citra timnas Prancis dan mengembalikan kilau sportifnya. Dengan mendekatnya akhir era ini, penting baginya untuk mendapatkan penghargaan ini."

Diallo mengungkap sisi di balik layar negosiasi, dengan menjelaskan: "Ketika Didier Deschamps mengumumkan pada Januari 2025 bahwa ia tidak ingin melanjutkan tugasnya, saya menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya harus menemukan solusi untuk menjamin keberlanjutan era emas sepakbola Prancis ini bersamaan dengan dimulainya era baru," seraya menambahkan bahwa ia telah berkomitmen pada dirinya sendiri agar federasi siap ketika waktu yang tepat tiba.

Ia menyebutkan bahwa pertemuan pertama dengan Zidane berlangsung pada Februari 2025, dengan berkata: "Saya bertemu Zidane pada Februari 2025. Sejak saat itu, kami bertemu beberapa kali sebagai persiapan untuk kedatangannya, dan itu bagaikan pertemuan dua keinginan. Zinedine adalah legenda sepakbola Prancis, dan selama bertahun-tahun ia telah menyatakan bahwa salah satu impiannya adalah melatih timnas Prancis."

Zidane, yang kini berusia 54 tahun dan meraih Piala Dunia 1998 serta Euro 2000 sebagai pemain, diperkirakan akan memimpin timnas Prancis dalam pertandingan resmi pertamanya di ajang UEFA Nations League pada Oktober mendatang, setelah meraih kesuksesan luar biasa bersama Real Madrid sebagai pelatih, terutama 3 gelar beruntun di Liga Champions Eropa antara tahun 2016 dan 2018.