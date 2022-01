Impian Diego Forlan: Berada Di Tribun Stretford End Bersama Fans Manchester United

Diego Forlan ingin kembali ke Old Trafford setelah mengungkap bahwa ia belum pernah lagi menjejakkan kakinya di stadion itu sejak meninggalkan Manchester United pada 2004 silam.

Mantan penyerang internasional Uruguay itu mengukir debutnya bersama Setan Merah pada 29 Januari 2002 dengan melawan Bolton Wanderers, dan kemudian tampil 98 kali di bawah arahan Sir Alex Ferguson, mencetak 17 gol - termasuk dua lesakannya ke gawang Liverpool di Anfield.

Gol krusialnya melawan The Reds membuat sosoknya jadi idola bagi suporter, yang masih sering menyanyikan namanya sampai sekarang: ‘Diego, whoah, Diego, whoah. He came from Uruguay, he made the Scousers cry...'

Kini setelah pensiun pada 2019, Forlan menunggu kesempatan untuk bisa kembali ke markas United dan bernyanyi dengan suporter secara langsung. Bahkan ia ingin melakukannya di tribun Stretford End.

Kepada laman resmi klub, Forlan mengatakan: “Saya baru sekali ke Manchester [sejak saya meninggalkan klub]. Itu terjadi di anniversary ke-25 Sir Alex Ferguson [pada November 2011].

“Saya waktu itu memperkuat Inter Milan. Saya pergi ke acara itu dan menetap di sebuah hotel. Saya pergi bersama ibu saya, saya ingat itu. Waktu itu 2011 atau 2012, saya tidak ingat tahun pastinya. Saya pikir itu terjadi di akhir 2011, jika tidak salah.

“Namun untuk Old Trafford, saya belum pernah ke sana lagi. Dan saya tahu saya harus kembali ke sana. Saya tahu itu.”

Forlan menambahkan” Saya tahu saya akan merinding [untuk berada di sana bersama suporter]. Ya, saya sangat ingin.

“Saya berteman dekat dengan [jurnalis sekaligus suporter United] Andy Mitten dan kita selalu berkomunikasi, dan setiap kali dia mengatakan: ‘Kamu harus ke atas tribun dan bersama suporter.’ Stretford End! Mungkin kita bisa melakukannya!

“Saya akan membiarkan keluarga saya di VIP, dan mungkin saya bisa pergi bersama fans dan mereka bakal menyambut saya di Stretford End!

“Karena ada pandemi, terkadang sedikit sulit untuk bepergian [ke luar negeri]. Namun saya ingin pergi dan saya akan. Saya akan mencoba untuk pergi.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

“Saya tidak tahu apakah saya akan pergi sendirian atau bersama istri dan anak-anak saya, saya tidak tahu. Namun saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan.”