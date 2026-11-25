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Masa peminjaman Alejandro Garnacho di Aston Villa tampaknya berubah menjadi mimpi buruk setelah namanya tak masuk dalam skuad terbaru klub itu untuk Liga Champions. Winger Argentina yang dipinjam dari Chelsea tersebut tidak terlihat saat Villa bertandang ke markas Galatasaray pada Selasa, membuat suporter dan pengamat mempertanyakan masa depannya di bawah Unai Emery.

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Emery sisakan satu tempat kosong di bangku cadangan saat kalah di Istanbul

Villa kalah 1-0 di Turki pada Selasa malam setelah Deniz Gul mencetak gol lewat sundulan pada akhir laga untuk tuan rumah. Alih-alih mengisi seluruh 12 tempat di bangku cadangan, Emery hanya menunjuk 11 pemain pengganti, termasuk dua kiper, dan sengaja membiarkan satu tempat kosong ketimbang memilih Garnacho.

Alysson dan Johan Manzambi menjadi starter di kedua sisi sayap, sementara masuknya Ibrahim Mbaye, Emi Buendia, dan George Hemmings pada babak kedua gagal memicu kebangkitan. Pemain Argentina berusia 22 tahun itu belum bermain lagi sejak tampil selama tiga menit melawan Fulham pada 31 Oktober. Sepanjang musim ini, ia hanya tampil tujuh kali sebagai pemain pengganti dan enam kali duduk di bangku cadangan tanpa dimainkan.

Emery beri penjelasan lugas setelah peringatan sebelumnya

Ketika ditanya setelah peluit akhir mengapa winger Chelsea itu tidak disertakan, Emery memberi penjelasan lugas mengenai keputusannya. "Hari ini, para pemain yang berada di sini adalah mereka yang menurut saya paling tepat untuk bersama kami," kata pelatih asal Spanyol itu.

Sikap itu sejalan dengan kekhawatiran yang pertama kali ia ungkapkan pada September mengenai kesiapan Garnacho setelah persiapannya terganggu pada musim panas. "[Ia harus] terus bekerja. Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja. Ketika ia mendapat menit bermain, ia harus berusaha bermain dengan baik," kata Emery saat itu. "George [Hemmings] bermain luar biasa, Alysson juga memahami berbagai hal dengan baik dan memberikan apa yang saya inginkan."

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Menjelaskan mengapa rekan-rekan setim yang lebih muda berada di depan Garnacho dalam urutan pilihan, pelatih Villa itu menambahkan: "Alysson juga memahami berbagai hal dengan baik dan memberikan apa yang saya inginkan. Mbaye juga menunjukkan respons yang baik. Kami menginginkan tim yang kompetitif dan para pemain yang bisa bersaing dengan gaya bermain kami. Garnacho sedikit tertinggal karena beberapa keadaan yang kami hadapi selama pramusim. Kami perlu bersabar selama waktu yang ia butuhkan."

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Preseden Harvey Elliott membayangi klausul transfer permanen £42 juta

Ketika Garnacho tiba dari Stamford Bridge pada Juli, Villa mengumumkan kepindahannya akan "menjadi permanen musim panas mendatang jika kriteria tertentu terpenuhi". Emery awalnya menyambut perekrutan itu dengan menyatakan dirinya "senang", seraya menambahkan: "Ia sangat berbakat, masih muda, dan telah menunjukkan keinginannya untuk membantu proyek kami. Kami sangat senang."

Meski syarat-syarat tersebut belum diungkapkan, Chelsea berharap menerima £42 juta, dengan Manchester United berhak atas 10 persen dari nilai penjualan berikutnya setelah menjualnya seharga £40 juta pada 2025. Namun, Emery tidak memainkan pemain pinjaman Liverpool, Harvey Elliott, musim lalu demi menghindari aktifnya kewajiban pembelian senilai £35 juta. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa sejarah akan terulang.

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Garnacho hadapi perjuangan berat untuk menyelamatkan masa peminjamannya di Villa

Setelah mencatatkan delapan gol dan empat assist dalam 43 penampilan untuk Chelsea musim lalu sebelum dipinjamkan, Garnacho kini menghadapi perjuangan berat untuk menghidupkan kembali kariernya di Birmingham. Dengan pemain-pemain yang mulai menonjol seperti Alysson, Hemmings, dan Mbaye mendapat kepercayaan Emery, winger itu harus mengejar ketertinggalannya akibat pramusim melalui latihan sebelum Villa memutuskan apakah akan mengaktifkan transfer permanennya musim panas mendatang.