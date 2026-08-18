Sejumlah laporan media mengungkap masa depan klub Al Ittihad pada musim baru, khususnya di lini tengah, setelah namanya dikaitkan dengan sejumlah pemain.

Nama Al Ittihad dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, yang paling menonjol di antaranya adalah bintang Al Ahly Mesir asal Mesir, Imam Ashour, selain gelandang asal Pantai Gading, Franck Kessié, mantan pemain Al Ahli Saudi.

Turki Al Shadeed, pembawa acara di kanal "Thmanyah" Arab Saudi, mengungkap kejutan besar, di mana ia menegaskan keinginan Al Ittihad untuk merekrut Kessié dan Imam Ashour sekaligus, selama periode transfer musim panas saat ini.

Al Shadeed berkata: "Prioritas Al Ittihad adalah merekrut (Franck) Kessié, mantan pemain Al Ahli, dan mereka juga memiliki keinginan untuk merekrut internasional Mesir, Imam Ashour".

Ia menjelaskan: "Hari ini Al Ahly Mesir mengeluarkan pernyataan yang menyatakan penolakan menjual Imam Ashour ke Konyaspor, dengan nilai 4,5 juta dolar, tetapi masalahnya bukan pada nominalnya, melainkan pada keinginan klub Turki tersebut untuk membayarnya dalam 3 tahun".

Ia menutup: "Sumber-sumber kami memastikan bahwa klub Al Ittihad telah menghubungi Adam Watani, agen Imam Ashour, untuk membahas kemungkinan merekrut pemain tersebut selama periode saat ini".

Hal ini terjadi meskipun Al Ittihad sebenarnya telah merekrut sejumlah gelandang pada periode transfer musim panas saat ini, yaitu pemain asal Senegal Dion Lopy dari Almeria, dan Rakan Al Kaabi dari Al Fayha.

Perlu diingat bahwa "Sang Dekan" kehilangan gelandangnya asal Brasil, Fabinho, setelah kepergiannya di akhir musim lalu, selain cedera panjang yang dialami oleh pemain asal Mali Mamadou Doumbia dan Hamed Al Ghamdi.