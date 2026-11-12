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Ilkay Gundogan dikabarkan menarik minat serius dari Basaksehir setelah posisinya dalam daftar pilihan pemain Galatasaray merosot. Mantan gelandang Manchester City itu hanya mendapat sedikit waktu bermain musim ini, sehingga memicu rumor kuat tentang kepindahan kontroversial ke klub lain di Istanbul demi menghidupkan kembali kariernya.

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Gundogan kesulitan di Galatasaray

Kiprah Gundogan di Galatasaray menemui hambatan besar musim ini. Mantan gelandang Manchester City itu tiba-tiba tersingkir dari sebelas pemain utama. Pemain berusia 36 tahun tersebut baru mencatatkan 74 menit bermain dalam pertandingan kompetitif musim ini, penurunan drastis dari perannya yang sebelumnya berpengaruh di skuad.

Laporan media Turki, seperti dikutip BILD, mengindikasikan bahwa Basaksehir terus memantau situasinya dan memandangnya sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat tim pada musim dingin. Klub sesama Istanbul itu ingin menambah opsi di lini tengah menjelang paruh kedua musim.

Gundogan telah mengungkapkan secara terbuka rasa frustrasinya karena waktu bermainnya tiba-tiba berkurang. Ketidakpuasan yang terlihat itu semakin memicu spekulasi bahwa ia akan segera meninggalkan klub.

Tetap di Istanbul menjadi pilihan menarik

Kemungkinan pindah ke Basaksehir menawarkan keuntungan tersendiri bagi gelandang veteran itu karena ia dapat tetap tinggal di Istanbul tanpa harus mengubah kehidupannya secara drastis. Faktor lokasi ini membuat kepindahan ke klub lain di kota yang sama jauh lebih menarik daripada transfer bernilai besar ke Arab Saudi.

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Meski klub-klub Timur Tengah benar-benar berminat merekrutnya, Gundogan tampaknya belum ingin meninggalkan Eropa. Tetap berada di lingkungan yang sudah dikenalnya bisa menjadi kesempatan ideal untuk kembali menemukan performa terbaiknya.

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Basaksehir juga memiliki rekam jejak dalam menyediakan tempat yang stabil bagi pemain veteran ternama. Mantan rekan setimnya di timnas Jerman, Mesut Ozil, mengakhiri karier bermainnya bersama klub tersebut pada 2023.

Dari peraih gelar hingga tersisih

Gundogan bergabung dengan Galatasaray pada musim panas 2025 dan langsung berperan penting dalam membantu klub meraih gelar liga ke-26. Namun, dinamika di dalam skuad berubah drastis selama jeda musim panas baru-baru ini, membuat gelandang berpengalaman itu turun jauh dalam urutan pilihan.

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Basaksehir menawarkan alternatif yang menarik, dengan skuad yang sudah diperkuat mantan pemain Bundesliga seperti Davie Selke dan Berkay Ozcan. Klub tersebut juga memiliki hubungan historis yang kuat dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang mengaku turut terlibat dalam pendiriannya dan sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden klub.

Sebagai bentuk penghormatan yang tidak biasa kepada Erdogan, klub tersebut telah memensiunkan nomor punggung 12. Presiden Turki itu pernah mengenakan nomor tersebut dalam pertandingan perdana di stadion klub.

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Kepergian pada musim panas tetap mungkin terjadi

Meski spekulasi transfer terus meningkat, Gundogan saat ini tidak berencana hengkang pada musim dingin. Gelandang itu baru-baru ini dua kali mendapat waktu bermain yang cukup panjang sebagai pemain pengganti, mengindikasikan bahwa ia bersedia memperjuangkan tempatnya dalam waktu dekat.

Namun, perpanjangan kontraknya saat ini, yang berakhir pada penghujung musim, tampaknya sama sekali tidak mungkin terjadi. Hubungan antara sang pemain dan Galatasaray tampaknya akan berakhir dalam beberapa bulan.

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Karena belum berencana pensiun, Gundogan kemungkinan harus mencari klub baru untuk jangka panjang pada musim panas mendatang. Kepindahan tanpa biaya transfer ke klub lain di Istanbul tetap menjadi kemungkinan yang sangat realistis seiring upayanya memperpanjang karier.