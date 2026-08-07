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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ikut campur dalam manajemen: kisah syarat yang menyingkirkan Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr

Transfers
Al Nassr FC
Al Fateh FC
N. Alaqidi
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kiper Arab Saudi kian dekat dengan kepergian

Sejumlah laporan media mengungkap syarat yang diajukan kiper Arab Saudi Nawaf Al-Aqidi untuk bertahan bersama Al-Nassr pada musim depan, yang justru menyebabkan keputusan final atas kepergiannya.

Sebelumnya, laporan media telah mengungkap persetujuan klub Al-Nassr untuk menjual Al-Aqidi ke klub Al-Fateh selama periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah negosiasi perpanjangan kontraknya untuk periode tambahan terhenti.

Jurnalis Arab Saudi Abdullah Al-Marzouq mengatakan bahwa penyebab tersendatnya negosiasi perpanjangan kontrak adalah syarat yang diajukan Nawaf Al-Aqidi, yang mencampuri inti pekerjaan administratif klub.

Kiper Arab Saudi itu mensyaratkan kepada Al-Nassr untuk tidak merekrut kiper asing lain selama masa keberadaannya bersama tim, dan hal inilah yang menggagalkan negosiasi antara kedua belah pihak.

Al-Nassr saat ini bernegosiasi dengan Al-Fateh untuk memperoleh sejumlah dana sebagai imbalan atas Nawaf Al-Aqidi, di samping merekrut kiper Arab Saudi mereka Abdulhadi Al-Alwan serta bek kanan mereka Saeed Baatiyah.

Saudi Pro League
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Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
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Al-Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai salah satu produk asli akademi Al-Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia tak berhasil mengamankan posisi inti, hingga akhirnya dipinjamkan ke Al-Taee pada 2022, lalu ke Al-Fateh pada 2025.

Meskipun ia mengawali musim lalu sebagai kiper utama menjaga gawang "Al-Alami", ia kembali harus setia menghuni bangku cadangan akibat sejumlah kesalahan yang ia lakukan di pertengahan musim, terutama dalam dua laga menghadapi Al-Qadsiah dan Al-Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda itu juga kehilangan posisi intinya di timnas Arab Saudi, setelah kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam laga persahabatan menghadapi timnas Mesir pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al-Owais yang menjaga gawang Arab Saudi di Piala Dunia 2026 menggantikannya.

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