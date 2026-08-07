Sejumlah laporan media mengungkap syarat yang diajukan kiper Arab Saudi Nawaf Al-Aqidi untuk bertahan bersama Al-Nassr pada musim depan, yang justru menyebabkan keputusan final atas kepergiannya.

Sebelumnya, laporan media telah mengungkap persetujuan klub Al-Nassr untuk menjual Al-Aqidi ke klub Al-Fateh selama periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah negosiasi perpanjangan kontraknya untuk periode tambahan terhenti.

Jurnalis Arab Saudi Abdullah Al-Marzouq mengatakan bahwa penyebab tersendatnya negosiasi perpanjangan kontrak adalah syarat yang diajukan Nawaf Al-Aqidi, yang mencampuri inti pekerjaan administratif klub.

Kiper Arab Saudi itu mensyaratkan kepada Al-Nassr untuk tidak merekrut kiper asing lain selama masa keberadaannya bersama tim, dan hal inilah yang menggagalkan negosiasi antara kedua belah pihak.

Al-Nassr saat ini bernegosiasi dengan Al-Fateh untuk memperoleh sejumlah dana sebagai imbalan atas Nawaf Al-Aqidi, di samping merekrut kiper Arab Saudi mereka Abdulhadi Al-Alwan serta bek kanan mereka Saeed Baatiyah.

Al-Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai salah satu produk asli akademi Al-Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia tak berhasil mengamankan posisi inti, hingga akhirnya dipinjamkan ke Al-Taee pada 2022, lalu ke Al-Fateh pada 2025.

Meskipun ia mengawali musim lalu sebagai kiper utama menjaga gawang "Al-Alami", ia kembali harus setia menghuni bangku cadangan akibat sejumlah kesalahan yang ia lakukan di pertengahan musim, terutama dalam dua laga menghadapi Al-Qadsiah dan Al-Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda itu juga kehilangan posisi intinya di timnas Arab Saudi, setelah kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam laga persahabatan menghadapi timnas Mesir pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al-Owais yang menjaga gawang Arab Saudi di Piala Dunia 2026 menggantikannya.