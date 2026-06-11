Ikon Piala Dunia Siphiwe Tshabalala beralih karier: inilah yang ia lakukan sekarang

Sudah 16 tahun berlalu sejak gol pembuka ikonik Siphiwe Tshabalala di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pemain sayap berusia 41 tahun itu kini menjalani profesi yang sangat berbeda.

Itu adalah gol yang selamanya terukir dalam ingatan banyak penggemar sepak bola. Di Piala Dunia di negaranya sendiri, Tshabalala mencetak gol 1-0 melawan Meksiko dengan tendangan yang luar biasa. Pada akhirnya, pertandingan itu berakhir dengan skor 1-1.

Menariknya, jalan Afrika Selatan dan Meksiko kembali bersilangan di pembukaan Piala Dunia. Kamis malam, kedua negara akan kembali berhadapan dalam pertandingan pertama turnamen, kali ini di Stadion Azteca di Kota Meksiko.

Kini, kehidupan Tshabalala terlihat sangat berbeda. Pemain yang telah membela timnas Afrika Selatan sebanyak 91 kali ini pensiun secara definitif pada 2021 dan fokus pada pengembangan diri.

Pada tahun 2020, ia menerbitkan buku berjudul ‘Super Shabba – The African Superhero’. Di dalamnya, ia menceritakan kisah hidupnya, dengan fokus khusus pada masa kecilnya di Soweto dan rintangan yang harus ia atasi.

Buku ini dimaksudkan untuk menginspirasi pembaca muda dan membuat mereka percaya pada impian mereka sendiri. Selain itu, Tshabalala juga terjun ke dunia akademis.

Dia mengikuti program di Harvard Business School dan terlibat dalam FIFA Player Executive Programme. Melalui yayasan miliknya sendiri, dia juga berdedikasi untuk kaum muda dengan memberikan mereka peluang di bidang pendidikan dan olahraga.