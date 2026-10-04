Ikon klub Real Madrid itu tiba-tiba dikaitkan dengan AC Milan setelah berbulan-bulan tanpa klub

Dani Carvajal telah ditawarkan kepada sejumlah klub Serie A. Bek kanan berusia 34 tahun itu belum memiliki klub sejak hengkang dari Real Madrid, tetapi belum berniat mengakhiri kariernya.

Fabrizio Romano mengatakan di kanal YouTube-nya bahwa sejumlah klub Italia telah mendapat kesempatan untuk merekrut Carvajal secara gratis. Namun, menurut pakar transfer tersebut, sejauh ini hal itu belum mengarah pada negosiasi konkret.

Mundo Deportivo menyebut AC Milan sebagai kemungkinan tujuan. Klub raksasa Italia itu bisa saja menghargai pengalaman Carvajal, sementara untuk peraih enam gelar Liga Champions tersebut tidak perlu dibayarkan biaya transfer. Namun, sejauh ini belum ada minat konkret dari Milan.

Carvajal mengucapkan perpisahan kepada Real Madrid pada musim panas lalu setelah 23 tahun. Ia menempuh pendidikan akademi muda Los Blancos dan kemudian bermain selama 13 musim di tim utama. Dalam periode itu, sang bek mencatatkan 450 pertandingan resmi dan meraih 27 trofi.

Pemain Spanyol itu menerima tawaran setelah kepergiannya, termasuk dari Qatar, tetapi untuk sementara lebih memilih petualangan baru di Eropa. Klub-klub dari Arab Saudi dan Amerika Serikat juga sebelumnya sempat dikaitkan dengannya.

Carvajal setidaknya belum ingin berhenti bermain sepakbola. Mantan kapten Real Madrid itu menunggu proyek yang menarik baginya, baik secara olahraga maupun pribadi, dan sebagai pemain bebas transfer ia juga bisa menandatangani kontrak di luar periode transfer reguler.

Mundo Deportivo membandingkan situasinya dengan David Alaba. Pemain Austria itu juga tidak langsung menemukan klub baru pada musim panas lalu setelah meninggalkan Real Madrid, tetapi tetap meneken kontrak dengan Udinese setelah bursa transfer ditutup.