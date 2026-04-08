Dalam podcast seri wawancara eksklusif "Rondje Rob" bersama Rob Jansen, Dennis Bergkamp menyatakan bahwa ia tidak akan kembali ke Ajax. Mantan pesepakbola tersebut menjadi bagian dari staf teknis Ajax antara tahun 2011 hingga akhir 2017, di bawah asuhan Frank de Boer dan Peter Bosz.

“Saya telah menjalani masa yang menyenangkan di Ajax, yang menurut saya: bagus,” kata Bergkamp. “Saya diminta untuk membantu, dan saya melakukannya, namun kemudian saya pergi dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Maka, semuanya sudah selesai,” kata mantan pemain timnas Belanda yang telah 79 kali membela negaranya itu dengan tegas.

Pada September 2010, Johan Cruijff, bersama antara lain Wim Jonk dan Bergkamp, memicu ‘Revolusi Beludru’. Saat itu, Cruijff mengkritik Ajax dan menyatakan ‘tidak lagi mengenali klubnya.’ Periode ini ditandai dengan angin segar di Ajax, di mana banyak mantan pemain Ajax masuk ke dalam dewan direksi dan fokus pada pembinaan pemain muda.

“Mungkin ini terdengar sombong, tapi saya melihat periode itu sebagai periode yang sangat sukses,” kata Bergkamp. “Saya pikir kami telah mengubah dan membangun hal-hal yang pada akhirnya juga bermanfaat bagi orang lain.” Menurutnya, revolusi tersebut di Amsterdam tidak pernah dianggap serius. “Orang-orang lebih suka menertawakannya daripada melihat fakta-faktanya.”

Frank de Boer menggantikan Martin Jol sebagai pelatih pada 2010. De Boer menjadi juara Belanda dalam empat musim berturut-turut. Pada musim 2015/16, ia kehilangan gelar juara kelima pada hari pertandingan terakhir melawan De Graafschap (1-1). Pada 12 Mei 2016, ia mengumumkan kepada klub bahwa ia tidak ingin menyelesaikan kontraknya.

“Kami memulai dengan klub yang mungkin tidak memiliki utang, tapi sama sekali tidak ada apa-apa. Selama periode transformasi itu, kami berhasil mendatangkan banyak uang melalui penjualan pemain berbakat dan kemenangan-kemenangan di lapangan,” tegas mantan penyerang Ajax, Internazionale, dan Arsenal tersebut.

Pada 2017, era Bergkamp di Amsterdam berakhir dan ia melihat bahwa kebijakan saat itu tidak dilanjutkan dengan baik. “Saya pikir mereka yang mengambil alih pada akhirnya tidak memahami apa arti revolusi itu. Jika Anda memiliki uang, kesuksesan sangat mudah. Anda bisa membeli apa saja. Namun, kebijakan adalah hal yang sangat berbeda: Anda bersama-sama percaya pada sesuatu dan tanpa memikirkan uang, Anda bisa mencapai sesuatu.”