Alexander Büttner akan terus berkarier sebagai pesepakbola setidaknya selama dua tahun ke depan. Bek kiri berusia 37 tahun ini telah memperpanjang kontraknya bersama Vitesse hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Pemain asal Doetinchem ini juga akan memulai perannya sebagai asisten pelatih, sehingga menjabat dua posisi sekaligus.

"Bersama pelatih kepala Rüdiger Rehm, ia akan mendukung staf teknis selama sesi latihan dan berbagi pengalamannya dengan para pemain," tulis Vitesse mengenai peran ganda Büttner. "Pada hari pertandingan, sang kapten tetap menjadi bagian dari skuad."

Büttner menembus tim utama Vitesse saat masih muda, di mana ia berhasil meraih transfer sensasional ke Manchester United. Pemain berkaki kiri ini kembali ke Vitesse pada 2017 untuk kontrak dua tahun dan pada 2024 kembali bergabung dengan klub masa kecilnya di Arnhem.

Büttner tetap setia pada klub di masa-masa sulit secara finansial dan secara aktif berupaya menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Setelah perjuangan panjang, Vitesse memperoleh lisensi profesional baru dan musim lalu, meskipun mengalami pengurangan poin yang signifikan (-12), tetap bersaing hingga hari pertandingan terakhir untuk memperebutkan tiket ke Keuken Kampioen Play-Offs.

“Vitesse sangat berarti bagi saya,” kata Büttner, yang telah membela seragam kuning-hitam sebanyak 256 kali. “Di sinilah saya mengambil langkah pertama sebagai anak muda, di sinilah saya menembus tim utama, dan di sinilah saya mengalami begitu banyak momen indah.”

"Klub ini telah membentuk saya sebagai pemain dan sebagai manusia. Itulah mengapa rasanya wajar jika kini saya juga memberikan kontribusi balik. Saya berusia 37 tahun dan tahu bahwa saya tidak akan bermain sepak bola selamanya, tetapi saya masih merasa bisa membantu tim di lapangan. Bahwa saya bisa mengambil langkah ini sebagai pemain sekaligus asisten pelatih di Vitesse, membuat saya bangga."

"Selama saya masih memberikan kontribusi bagi tim, saya akan terus memberikan yang terbaik. Di saat yang sama, saya menantikan kesempatan untuk membagikan pengalaman saya kepada para pemain dan terus mengembangkan diri sebagai pelatih," kata Büttner.