Ikon Club Brugge Hans Vanaken menyempurnakan laga liga ke-500-nya dengan gol ke gawang rival Anderlecht

Ikon Club Brugge, Hans Vanaken, menandai penampilan ke-500-nya di Jupiler Pro League dengan sebuah gol. Namun, golnya yang membawa Club unggul 1-0 atas rivalnya, Anderlecht, tidak cukup untuk mengamankan tiga poin. Mihajlo Cvetkovic menyamakan kedudukan selepas jeda dan memastikan skor akhir 1-1. Club bisa kehilangan posisi puncak kepada Union Saint-Gilloise akhir pekan ini, sementara Anderlecht menempati peringkat kelima.

Vanaken menjalani debutnya di Pro League bersama Lokeren 13 tahun lalu. Debut itu berjalan sangat baik saat menghadapi Anderlecht, yang kalah 2-3 berkat dua gol Vanaken. Pada Minggu, ia kembali menyakiti Anderlecht.

Vanaken, yang kini berusia 34 tahun, pindah dari Lokeren ke Brugge pada pertengahan 2015. Hingga kini, gelandang tersebut telah tampil 580 kali untuk Club Brugge (155 gol, 117 assist). Pada Minggu, ia kembali menjadi starter, bersama antara lain mantan pemain Ajax, Carlos Forbs.

Setelah Anderlecht mengawali pertandingan dengan baik, Club mengambil alih inisiatif. Peluang pun didapat antara lain oleh Nicolò Tresoldi, Brandon Mechele, dan Forbs, tetapi penyelesaian akhir mereka belum akurat.

Forbs yang sangat cepat menjadi ancaman utama, meski pemain asal Portugal itu tidak terlibat langsung dalam gol pembuka Club. Cheveyo Tsawa mengirim bola dengan indah ke tiang jauh, tempat Vanaken muncul untuk menyundulnya masuk: 1-0.

Kiper Club, Yann Sommer, nyaris tidak mendapat pekerjaan dalam waktu lama, tetapi tiba-tiba harus kebobolan gol penyama kedudukan. Mechele kalah duel dari Cvetkovic, yang kemudian menaklukkan Sommer.

Menjelang akhir pertandingan, Club terus menekan. Sundulan Vanaken dari umpan silang Hugo Siquet melenceng tipis, lalu Siquet sendiri membentur tiang gawang. Skor tetap 1-1, sehingga Club gagal meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun.