Inter incar kebangkitan di Eropa setelah kekalahan dalam derbi
Inter bertandang ke Rotterdam untuk menghadapi Feyenoord di De Kuip pada Selasa malam dengan tekad menghidupkan kiprah mereka di Liga Champions. Inter mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan setelah kalah dari Real Madrid dan Club Brugge serta menang tipis atas Shakhtar.
Tim asuhan Christian Chivu menghadapi laga ini dengan tekad bangkit dari kekalahan menyakitkan 3-1 melawan Milan dalam derbi.
Laga ini menandai kembalinya Chivu ke De Kuip, tempat ia pernah meraih kesuksesan semasa bermain untuk Ajax.
Chivu mengenang ikatan pribadinya dengan De Kuip
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Chivu mengenang pengalamannya di kandang Feyenoord sekaligus mengakui dukungan lantang yang akan menyambut timnya. "Saya memenangkan Piala Belanda di sini [pada 2002]. Saya tahu arti stadion ini bagi tim ini, dan saya tahu betapa besarnya gairah para suporter mereka," kata Chivu.
"Saya tahu atmosfer seperti apa yang mereka ciptakan. Ini tidak akan mudah; suasananya akan tidak bersahabat, tetapi justru karena itulah kami senang bermain di Liga Champions."
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"Kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi kami juga sepenuhnya sadar siapa kami dan apa yang ingin kami capai," tambahnya.
Inter bersiap menghadapi duel-duel individual yang sengit
Chivu memuji rekor kandang Feyenoord dan mengingatkan para pemainnya untuk tetap waspada terhadap kualitas serangan tuan rumah. "Tim ini tampil bagus saat bermain di kandang, dengan dukungan suporter yang memacu mereka," ujar pelatih Inter itu.
"Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang unggul dalam duel dan situasi satu lawan satu."
"Kami harus menunjukkan kekuatan kami sendiri dan segala kemampuan kami untuk menyulitkan mereka... Kami akan menampilkan performa hebat," tegas Chivu.
Inter incar poin penting di laga tandang
Inter berupaya meraih kemenangan kedua mereka pada fase domestik di Rotterdam sebelum kembali mengalihkan fokus ke Serie A.
Chivu mengharapkan penampilan yang disiplin secara taktik dari skuadnya di bawah tekanan besar.
Kick-off di De Kuip dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam.