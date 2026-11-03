Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1084912385.jpgIMAGO
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Ikon Ajax kembali! Chivu siapkan para bintang Inter menghadapi atmosfer panas di Rotterdam dalam ujian Liga Champions

Ikuti GOAL di Google

Pelatih Inter Cristian Chivu memperkirakan atmosfer yang tidak bersahabat saat timnya menghadapi Feyenoord di De Kuip dalam laga Liga Champions pada Selasa. Mantan bek Ajax itu mengenang keberhasilannya di stadion tersebut seraya mendesak timnya bangkit dari kekalahan dalam laga derbi.

Iklan

Inter incar kebangkitan di Eropa setelah kekalahan dalam derbi

Inter bertandang ke Rotterdam untuk menghadapi Feyenoord di De Kuip pada Selasa malam dengan tekad menghidupkan kiprah mereka di Liga Champions. Inter mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan setelah kalah dari Real Madrid dan Club Brugge serta menang tipis atas Shakhtar.

Tim asuhan Christian Chivu menghadapi laga ini dengan tekad bangkit dari kekalahan menyakitkan 3-1 melawan Milan dalam derbi.

Laga ini menandai kembalinya Chivu ke De Kuip, tempat ia pernah meraih kesuksesan semasa bermain untuk Ajax.

Chivu mengenang ikatan pribadinya dengan De Kuip

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Chivu mengenang pengalamannya di kandang Feyenoord sekaligus mengakui dukungan lantang yang akan menyambut timnya. "Saya memenangkan Piala Belanda di sini [pada 2002]. Saya tahu arti stadion ini bagi tim ini, dan saya tahu betapa besarnya gairah para suporter mereka," kata Chivu.

Iklan
Iklan

"Saya tahu atmosfer seperti apa yang mereka ciptakan. Ini tidak akan mudah; suasananya akan tidak bersahabat, tetapi justru karena itulah kami senang bermain di Liga Champions."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

"Kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi kami juga sepenuhnya sadar siapa kami dan apa yang ingin kami capai," tambahnya.

Inter bersiap menghadapi duel-duel individual yang sengit

Chivu memuji rekor kandang Feyenoord dan mengingatkan para pemainnya untuk tetap waspada terhadap kualitas serangan tuan rumah. "Tim ini tampil bagus saat bermain di kandang, dengan dukungan suporter yang memacu mereka," ujar pelatih Inter itu.

Iklan

"Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang unggul dalam duel dan situasi satu lawan satu."

"Kami harus menunjukkan kekuatan kami sendiri dan segala kemampuan kami untuk menyulitkan mereka... Kami akan menampilkan performa hebat," tegas Chivu.

Iklan

Inter incar poin penting di laga tandang

Inter berupaya meraih kemenangan kedua mereka pada fase domestik di Rotterdam sebelum kembali mengalihkan fokus ke Serie A.

Chivu mengharapkan penampilan yang disiplin secara taktik dari skuadnya di bawah tekanan besar.

Iklan

Kick-off di De Kuip dijadwalkan berlangsung pada Selasa malam.

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.