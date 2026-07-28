IKLAN: Talenta Ajax Ouazane akhirnya memilih antara timnas Belanda dan Maroko

Abdellah Ouazane resmi memilih karier internasional bersama Maroko, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad. Gelandang berusia tujuh belas tahun itu pernah membela tim nasional junior Belanda, tetapi tidak melihat timnas senior Belanda sebagai tujuan utamanya.

Ouazane pernah tampil di laga internasional untuk tim-tim junior Belanda dan Maroko. Pilihan terhadap perempat-finalis Piala Dunia itu bukanlah hal yang mudah, seperti terlihat dari rekonstruksi AD.

"Itu penuh pertimbangan dan banyak pemikiran, yang pada akhirnya membuatnya mengikuti kata hati. Bukan pendekatan terencana dari Maroko, melainkan perasaannya yang menjadi penentu, menurut orang-orang di sekelilingnya, yang tidak berarti bahwa ia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Belanda", demikian analisis surat kabar tersebut mengenai keputusan pemain Ajax itu untuk memilih Maroko.

Ouazane pertama kali memainkan laga internasional junior untuk Maroko pada 2023. Setelah itu, masih ada sejumlah pertandingan lain yang dijalaninya. "Rencana kami dengan Appie berjalan dengan baik," kata Chris van Puyvelde, mantan direktur teknik federasi sepakbola Maroko.

"Itu merupakan bagian dari kebijakan baru untuk melihat diaspora jauh lebih luas," ungkap petinggi asal Belgia itu, yang bekerja di Maroko antara 2022 dan 2025. Dalam periode tersebut, ia banyak berhubungan dengan talenta Ajax itu dan keluarganya.

"Saya misalnya banyak berhubungan dengan ibunya. Para ibu telah mengandung anak selama sembilan bulan, dan memiliki kekhawatiran yang berbeda dibandingkan para ayah, yang sering ingin membicarakan sepakbola. Para ibu ingin tahu: apakah anak saya akan berada di tempat yang tepat? Dia juga sering menelepon saya dengan pertanyaan," ujar mantan 'dirtek' federasi sepakbola Maroko itu.

Ouazane pun kini fokus kepada Maroko dan tim utama Ajax, tempat ia tampaknya mendapat kesempatan yang adil dari Míchel. Setahun lalu ia sempat terlihat menuju Real Madrid, tetapi transfer itu gagal pada saat-saat terakhir.