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Ikon Real Madrid, Iker Casillas, dikabarkan mengambil keputusan mengejutkan untuk menarik kedua putranya dari akademi La Fabrica milik klub yang termasyhur. Mantan kiper legendaris itu disebut tidak puas dengan minimnya perkembangan dan kesempatan bermain yang didapat anak-anaknya dalam pembinaan usia muda di Valdebebas.

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Para calon kiper berbakat meninggalkan La Fabrica

Mengikuti jejak ayah mereka, Martin dan Lucas sama-sama berkembang sebagai calon kiper berbakat di ibu kota Spanyol. Namun, kiprah mereka di La Fabrica berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan.

Menurut AS (melalui Mundo Deportivo), keputusan itu murni didasari pertimbangan olahraga setelah sang kakak mengalami sejumlah kemunduran belakangan ini. Martin dilaporkan kehilangan peran penting di kelompok usianya di klub. Penurunan status itu kemudian membuatnya gagal mendapat panggilan tim nasional.

Tidak puas dengan perkembangan tersebut, Casillas memutuskan untuk turun tangan. Juara Piala Dunia 2010 itu akhirnya memilih menarik kedua putranya sepenuhnya dari sistem pembinaan usia muda Madrid.

Ketegangan dengan jajaran pimpinan Madrid

Meski waktu bermain tampaknya menjadi pemicu langsung kepergian mereka, langkah ini juga mencerminkan kerenggangan yang lebih luas antara Casillas dan pimpinan Bernabeu saat ini. Kendati berstatus legenda, mantan kapten Spanyol itu memiliki hubungan yang tegang dengan petinggi klub selama satu dekade terakhir.

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Ketegangan itu kembali terlihat ketika konflik lama dengan mantan pelatih Jose Mourinho diangkat lagi dalam sebuah dokumenter Netflix. Perseteruan tersebut mengingatkan pada akhir masa bermain Casillas yang penuh gejolak di klub. Selain itu, pria berusia 43 tahun itu tidak segan mengkritik tim utama secara terbuka, terutama lini pertahanan Madrid belakangan ini.

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Yang mungkin paling signifikan, Casillas secara aktif mendukung Enrique Riquelme alih-alih presiden lama Florentino Perez dalam pemilihan klub pada musim panas. Sikap politik ini kemungkinan memperburuk posisinya di mata jajaran pengurus saat ini dan mungkin turut memengaruhi keputusannya untuk memutus hubungan dengan akademi.

Hubungan yang retak di Bernabeu

La Fabrica dikenal sebagai tempat mengasah talenta elite Eropa dan kerap menampung anak-anak mantan ikon klub. Keputusan sosok sekaliber Casillas untuk sepenuhnya memutus hubungan keluarganya dengan sistem pembinaan usia muda itu merupakan pernyataan yang signifikan.

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Hal ini menunjukkan runtuhnya kepercayaan antara salah satu pemain terhebat Madrid dan klub yang ia bela selama 25 tahun. Penarikan kedua putranya mengisyaratkan bahwa persoalan politik di luar lapangan yang belum terselesaikan serta keluhan pribadi mungkin pada akhirnya membuat lingkungan mereka di Valdebebas tidak lagi nyaman.

Mencari tempat pembinaan baru

Martin dan Lucas kini diperkirakan akan melanjutkan pendidikan sepakbola mereka di luar klub raksasa Spanyol itu. Prioritas utama mereka adalah menemukan akademi yang tepat dan dapat memberi mereka menit bermain secara konsisten demi perkembangan mereka.

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Sementara itu, Casillas kemungkinan akan tetap menjaga jarak dari jajaran pimpinan Madrid seiring kedua putranya memulai babak baru dalam karier mereka yang masih berada pada tahap awal.