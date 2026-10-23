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Lionel Messi baru saja mencetak sejarah sebagai pesepakbola pertama yang meraih Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga secara individu. Barcelona pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya dalam pesan penuh haru untuk mantan megabintang mereka.

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Barcelona membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan legenda terbesarnya. Setelah Lionel Messi menerima Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga 2026, klub raksasa Catalan itu mengeluarkan pernyataan penuh kebanggaan bagi mantan bintang mereka.

Pesan menyentuh dari klub itu disampaikan sesaat setelah Messi menerima penghargaan bergengsi tersebut di Teater Campoamor, Oviedo. Dengan pencapaian itu, maestro asal Argentina tersebut kembali memperkuat warisannya sebagai pesepakbola pertama dalam sejarah yang meraih penghargaan tersebut secara individu.

Melalui media sosial, Barcelona menyampaikan pernyataan resmi: "Selamat kepada Leo Messi atas Penghargaan Putri Asturias untuk Olahraga 2026. Pengakuan yang sangat layak atas bakat luar biasamu, yang telah meninggalkan pengaruh mendalam di dalam dan di luar lapangan serta menjadikanmu panutan dalam sepakbola dunia berkat keunggulanmu, komitmenmu terhadap olahraga, dan kepedulianmu terhadap sesama."



Mengenang sejarah tak terlupakan yang mereka lalui bersama, klub menambahkan: "Karier yang sangat sukses, dengan FC Barcelona menjadi bagian penting dalam hidup dan kisahmu. Ikatan yang tak terpisahkan ini merupakan bagian dari warisan Klub, dan peranmu di dalamnya akan selalu menjadi sumber kebanggaan."

Kata-kata itu menunjukkan betapa besar rasa sayang Barcelona kepada sosok yang menghabiskan lebih dari dua dekade di Camp Nou dan meraih segala gelar yang bisa dibayangkan sebelum kepergiannya yang mendadak.

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Ikatan yang tak terputus

Bagi banyak penggemar Barcelona, melihat Messi menerima penghargaan di Spanyol membangkitkan kenangan akan sekian banyak gelar liga dan trofi Liga Champions yang turut ia persembahkan. Keputusan klub untuk mengeluarkan pernyataan yang begitu rinci dan hangat menunjukkan bahwa hubungan kedua pihak telah pulih setelah ketegangan seputar kepergiannya.

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Rasa sayang itu mencerminkan 17 musim yang dihabiskan Messi bersama tim utama Barcelona setelah bergabung dengan akademi La Masia pada usia 13 tahun. Selama periode itu, ia memecahkan hampir setiap rekor klub yang bisa dibayangkan, sementara Penghargaan Putri Asturias menjadi bentuk pengakuan resmi dari Spanyol atas era tersebut.

Penghargaan terbarunya ini barangkali lebih sarat makna simbolis daripada sekian banyak Ballon d'Or yang telah ia raih karena menyoroti warisannya sebagai panutan. Komite seleksi di Oviedo menyebut kerendahan hati dan kegiatan amalnya, selain kejeniusannya dalam sepakbola, sebagai alasan utama pemilihannya. Bagi Barcelona, pengakuan terhadap kualitas pribadi mantan kapten mereka, sama besarnya dengan pengakuan terhadap kemampuan tekniknya, menjadi sumber kebanggaan yang luar biasa bagi klub.

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Warisan di luar lapangan

Ketika Messi bertolak ke Oviedo untuk menerima penghargaan tersebut, jelas bahwa pengaruhnya terhadap budaya Spanyol melampaui persaingan dalam sepakbola domestik. Ia masih aktif bermain, sehingga pengakuan ini semakin istimewa karena datang saat kariernya masih berlangsung.

Penghormatan Barcelona itu mencerminkan perasaan para penggemar yang masih menganggap Messi sebagai bagian dari mereka. Dengan menyebut "ikatan yang tak terputus", klub mengisyaratkan bahwa kepergian Messi hanya terjadi secara fisik dan Camp Nou akan selalu menjadi rumahnya secara batin. Pernyataan itu menunjukkan bahwa klub ingin terus menempatkan sosok legendarisnya sebagai bagian utama dari identitas mereka, agar para bintang masa depan memahami standar yang ia tetapkan selama berada di sana.

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Penghargaan ini datang setelah musim panas yang sulit. Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan setelahnya muncul petisi di Spanyol yang menyerukan agar penghargaan tersebut dicabut. Yayasan itu tetap mempertahankan namanya dalam daftar penerima penghargaan. Meski demikian, Penghargaan Putri Asturias menjadi momen refleksi bagi pemain yang telah memberikan begitu banyak kepada sepakbola.