Ihattaren sangat jelas menjawab pertanyaan siapa yang akan menang jika tim nasional Belanda berhadapan dengan Maroko

Mohamed Ihattaren tidak ragu bahwa ia pantas mendapat tempat dalam skuad Piala Dunia Maroko. Tanpa kehadiran gelandang serang tersebut, tim semifinalis 2022 itu berhasil meraih satu poin saat menghadapi Brasil yang sedang dalam performa buruk pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (1-1).

''Ya, seratus persen,'' jawab Ihattaren saat ditanya oleh Sportnieuws.nl apakah ia seharusnya ikut serta dalam Piala Dunia bersama tim nasional Maroko saat ini. ''Tapi terkadang kita juga harus berpikir realistis.''

''Saya telah bermain di Fortuna Sittard sepanjang tahun ini. Jika melihat pemain internasional mana saja yang bermain di Piala Dunia, ada perbedaan besar dalam level kompetisi tempat mereka bermain. Jadi, sebenarnya hal ini masuk akal,'' Ihattaren juga memahami bahwa ia tidak dipanggil oleh pelatih nasional Mohamed Ouahbi.

Ihattaren menyadari bahwa ia harus naik level musim panas ini agar memenuhi syarat untuk dipanggil ke timnas Maroko. ''Tugas saya sekarang adalah memastikan saya mengambil langkah yang membuat saya memenuhi syarat untuk itu. Dan semoga juga bisa bermain di level Eropa dan lebih menonjolkan diri.''

Mantan pemain PSV dan Ajax ini tahu bahwa ada kemungkinan Maroko akan bertemu timnas Belanda setelah fase grup. Mengenai siapa yang akan menang dalam skenario tersebut, pemain kelahiran Utrecht ini tidak ragu sedikit pun: ''Maroko!''

Meskipun demikian, Ihattaren memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim asuhan pelatih Ronald Koeman. ''Mereka juga akan tampil sangat baik. Oranje memiliki tim yang sangat bagus dan pemain-pemain yang sangat menarik. Saya juga turut mendoakan yang terbaik untuk mereka, tetapi jika berbicara tentang pertandingan antara Maroko dan Belanda, maka pada hari itu saya adalah orang Maroko.''

Belanda sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan grup pertama di Piala Dunia. Pertandingan melawan Jepang akan dimulai pada Minggu malam pukul 22.00 waktu Belanda, dengan Dallas Stadium di Arlington sebagai tempat pertandingannya.