Ihattaren: "Jika saya sudah menguasai hal itu, saya bisa sukses di mana saja"

Mohamed Ihattaren tidak terburu-buru dan merasa bijaksana untuk tetap bermain di Eredivisie selama satu tahun lagi. Gelandang serang Fortuna Sittard ini, di sisi lain, siap untuk petualangan baru di luar negeri, demikian ia ungkapkan di hadapan kamera Sportnieuws.nl.

''Saya harap begitu,'' jawab Ihattaren sambil tersenyum ketika ditanya apakah sudah ada perkembangan terkait transfer musim panas. ''Jika saya harus kembali ke klub, saya akan melakukannya. Saya akan pergi ke Fortuna untuk berlatih bersama lagi. Menunggu transfer, semoga saja.''

''Itu pada akhirnya juga baik untuk kedua belah pihak,'' tegas Ihattaren, yang kontraknya di Sittard akan berakhir pada 30 Juni 2027. Gelandang berusia 24 tahun itu kemudian menjawab pertanyaan tentang klub atau kompetisi mana yang cocok baginya, jika transfer benar-benar terjadi.

''Sebagai pemain, saya lebih suka tinggal di Belanda satu tahun lagi. Tapi saya juga merasa sudah siap untuk melangkah ke luar negeri. Karena saya tahu apa yang dulu tidak saya lakukan, sekarang bisa saya lakukan. Maksudnya secara pribadi,'' katanya merujuk pada petualangannya yang kurang sukses di Juventus, Sampdoria, dan Slavia Praha.

Ihattaren melanjutkan ceritanya tentang masa depannya di level klub. ''Saya pikir saya adalah pemain yang, jika sudah siap, bisa sukses di mana saja,'' kata mantan pemain PSV dan Ajax itu dengan nada penuh semangat.

Fortuna tetap akan menerima biaya transfer jika Ihattaren hengkang dari Sittard setahun sebelum kontraknya berakhir. “Biaya pelepasan sebesar tiga juta euro, tapi Fortuna tidak akan mempersulit jika ada klub yang menawarkan jumlah yang lebih rendah,” ujarnya pada bulan April kepada ESPN.

Ihattaren juga sudah menyatakan lebih dari dua bulan lalu bahwa ia lebih memilih bermain satu musim lagi di Eredivisie. Ia langsung menambahkan bahwa Feyenoord adalah klub impiannya.