Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional "IFAB" menegaskan bahwa kartu merah yang diterima pemain Swiss, Breel Embolo, dalam laga melawan Argentina di perempat final Piala Dunia 2026 merupakan keputusan yang keliru, seraya menjelaskan bahwa proses peninjauan teknologi video yang menyebabkan pemain tersebut menerima kartu kuning kedua tidaklah benar.

Menurut IFAB, Embolo tidak layak diusir setelah menerima kartu kuning kedua usai peninjauan teknologi video dengan alasan melakukan diving untuk mendapatkan pelanggaran, sebuah keputusan yang mengubah jalannya pertandingan pada menit ke-72, tak lama setelah Swiss menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Keputusan kartu merah itu turut berperan dalam kemenangan Argentina dengan skor 3-1 setelah babak perpanjangan waktu, di tengah protes yang dipicu keputusan tersebut, di antaranya kritik dari para pemain dan pelatih timnas Mesir, terkait keberpihakan para wasit kepada tim Lionel Messi dalam keputusan-keputusan wasit.

Dewan yang diakui oleh Federasi Sepakbola Internasional itu menerbitkan penjelasan mengenai regulasi penggunaan teknologi video pada hari Senin, seraya menegaskan bahwa protokol VAR khusus untuk kasus "kesalahan identifikasi identitas" tidak memenuhi syarat untuk diterapkan pada jenis kejadian seperti ini selama Piala Dunia, meski penggunaannya dimungkinkan pada kompetisi-kompetisi mendatang.

Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional menyatakan, dalam pernyataan resmi: "Meski demikian, protokol tersebut tidak boleh digunakan dengan cara ini hingga peninjauan itu rampung."

Embolo terjatuh ke tanah setelah berbenturan dengan gelandang Argentina, Leandro Paredes, yang menerima kartu kuning.

Para petugas teknologi video memberitahu wasit bahwa Paredes tidak melakukan pelanggaran, sehingga Embolo yang justru menerima kartu kuning, yang merupakan kartu kuning kedua baginya, dan diusir dari pertandingan.

Kejadian tersebut tidak mencerminkan cara yang dimaksudkan untuk penerapan aturan "kesalahan identifikasi identitas" saat ini, karena aturan itu digunakan untuk mengoreksi keputusan wasit ketika kartu diberikan kepada pemain yang salah, yang tidak melakukan pelanggaran asli yang dihukum tersebut.

Murat Yakin, pelatih Swiss, mengatakan usai pertandingan di Kansas City: "Wasit mengambil keputusan yang salah. Saya tahu mereka akan melindungi wasit mereka, tetapi aturan ini menghancurkan pertandingan kami hari ini, dan ini sangat menyakitkan, serta tersingkir dengan cara seperti ini sangat menyakitkan."

IFAB menjelaskan bahwa kartu tersebut "hanya dapat ditinjau untuk menentukan identitas pemain yang melakukan pelanggaran yang dihukum, dan pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau atau diubah".

Peninjauan terhadap protokol teknologi video tengah berlangsung sejak Maret, dan Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional mengakui bahwa kejadian seperti kasus Embolo termasuk dalam peninjauan ini.

Dewan yang bermarkas di Zurich itu menyatakan: "Penggunaan klausul kesalahan identifikasi identitas untuk menangani diving selama Piala Dunia 2026 mendapat sambutan yang baik."

Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional terdiri dari para pejabat yang ditunjuk oleh Federasi Sepakbola Internasional, di samping empat asosiasi sepakbola Britania.

Rapat tahunannya digelar pada Februari atau Maret setiap tahun untuk memperbarui hukum-hukum permainan, yang mulai berlaku pada turnamen-turnamen besar atau selama musim berikutnya.