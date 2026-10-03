Pelatih tim nasional Irlandia, Heimir Hallgrimsson, pada Sabtu semula bersedia menjawab pertanyaan sampai jurnalis dari Israel meminta penilaiannya terkait dugaan serangan pada Rabu terhadap sebuah pesawat Flydubai yang membawa 174 penumpang.

"Apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang mendukung Anda? Ideologi mereka didasarkan pada pembunuhan," kata seorang jurnalis dan menambahkan: "Pekan ini saja, salah satu dari mereka mencoba membunuh 170 penumpang Israel, termasuk 27 anak tak berdosa dan ribuan lainnya." Pertanyaan semacam itu tidak akan diterima, jawab juru bicara pers Irlandia.

Setelah itu, jurnalis lain berbicara kepada pelatih Irlandia: "Pemain Anda menyebut pemain kami monyet selama pertandingan...", katanya, namun kemudian dipotong oleh seorang ofisial yang berulang kali menegaskan: "Itu sama sekali tidak benar." Pada saat yang sama, mikrofon reporter tersebut diambil darinya. "Jangan sentuh saya," teriaknya, yang kemudian diikuti delegasi Irlandia dengan mengakhiri konferensi pers secara mendadak.

Kopilot pesawat Flydubai itu telah menyerang pilot dengan kapak darurat dalam penerbangan dari Dubai ke Israel. Namun, dia dapat dilumpuhkan oleh para penumpang, sehingga pesawat kemudian mendarat dengan selamat. Otoritas Emirat menilai insiden itu sebagai "tindakan teror".

Bagaimana posisi politik Irlandia?

Ketegangan jelang pertandingan pada Minggu (20.45 WIB/DAZN), yang digelar di Backa Topola, Serbia, karena alasan keamanan, meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Pada leg pertama di Hungaria, para pemain tidak melakukan gestur fair play seperti biasanya. Para pemain Irlandia, misalnya, menundukkan kepala saat lagu kebangsaan Israel diputar. Otoritas Israel mengecam tindakan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menuduh Dublin "berada di sisi sejarah yang salah".

Karena tindakan militer Israel di Jalur Gaza sebagai respons atas serangan Hamas, di Irlandia menjelang laga sempat muncul seruan untuk melakukan boikot. Republik Irlandia sejak dimulainya ofensif militer Israel pada Oktober 2023 termasuk di antara negara-negara Eropa yang secara sangat jelas menyatakan dukungan mereka kepada warga Palestina. Hak Israel untuk eksis ditekankan secara tegas, namun pada saat yang sama Dublin pada 2024 secara resmi mengakui negara Palestina.