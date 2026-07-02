Ide yang sudah ada sejak 4 bulan lalu... Keputusan yang ditunda mengubah Roshen menjadi "Liga Pemain Asing"

Jumlah pemain asing masih menjadi sorotan utama para penggemar Liga Saudi saat ini, terutama setelah tim nasional utama tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi Arabia tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah menempati posisi terbawah di Grup 8 dengan raihan dua poin, yang diperoleh dari hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan telak 0-4 dari Spanyol.

Sebagian pihak mengaitkan kegagalan ini dengan tingginya jumlah pemain asing di Liga Saudi, sementara pihak lain berpendapat bahwa solusi untuk menghindari terulangnya kegagalan ini adalah dengan meningkatkan jumlah pemain asing tersebut di masa mendatang.

Surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat” melaporkan bahwa Asosiasi Liga Roshen telah mendiskusikan dengan Federasi Sepak Bola Saudi, dalam beberapa waktu terakhir, gagasan untuk mengizinkan setiap klub merekrut pemain asing dalam jumlah tak terbatas.

Keputusan ini bertujuan mendorong pemain Saudi untuk berkarier di luar negeri, khususnya di liga-liga Eropa, karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu solusi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat bagi tim nasional Saudi di tahun-tahun mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa gagasan ini bukanlah ide mendadak, melainkan telah dimulai sejak 4 bulan lalu, melalui serangkaian pertemuan yang diadakan oleh kedua pihak untuk membahas implikasi, kelebihan, dan kekurangan keputusan ini, tanpa mencapai kesepakatan akhir mengenai penerapannya.

Surat kabar tersebut memperkirakan bahwa keputusan ini tidak akan mulai diterapkan pada musim depan, terutama karena Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi telah menghubungi klub-klub Liga Roshen dan memberi tahu mereka bahwa musim depan akan tetap menggunakan jumlah pemain asing yang sama.

Peraturan saat ini menetapkan bahwa setiap klub berhak mendaftarkan 8 pemain asing tanpa batasan usia, serta 2 pemain di bawah 21 tahun, dengan ketentuan bahwa hanya 8 di antaranya yang boleh masuk dalam daftar pertandingan di Liga Roshen.