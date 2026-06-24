"Ide bodoh"... Seorang suporter Norwegia memicu kontroversi dengan memutuskan untuk keluar dari "The Vikings"

Seorang suporter Norwegia menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton selama Piala Dunia 2026, setelah ia menolak ikut serta dalam perayaan mendayung yang terinspirasi dari warisan Viking—yang telah menjadi fenomena luas di kalangan pendukung tim nasional Norwegia—sambil menyatakan penolakannya terhadap apa yang ia anggap sebagai “ide bodoh”.

Selama kemenangan Norwegia atas Senegal (3-2), kamera televisi menangkap sosok pendukung bernama Emil Anirsch Labin yang duduk diam di tempatnya tanpa bereaksi, sementara para pendukung di sekelilingnya melakukan gerakan mendayung bersama untuk merayakan prestasi tim nasional yang berhasil lolos ke babak 32 besar.

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Seorang komentator di saluran TV Norwegia (NRK) mengatakan, saat kamera mendekati Lapin, “Ada seseorang yang tidak ingin menjadi bagian dari pertandingan ini,” seperti dilansir oleh kantor berita “Reuters”.

Sementara itu, Lapin mengatakan kepada surat kabar “Verdens Gang”, “Saya pikir aksi mengumpat itu ide bodoh sejak awal. Saya sama sekali tidak senang dengan itu... Saya jelas-jelas duduk diam saat orang-orang mulai mengumpat.”

Namun demikian, Lapin mengatakan bahwa gerakan mendayung itu sangat mengingatkannya pada para pendukung Islandia, serta “suara guntur” yang mereka ciptakan di turnamen-turnamen sebelumnya, dan bahwa gerakan mendayung itu sendiri tidak akurat secara historis, karena perahu-perahu Viking yang panjang pada umumnya digerakkan oleh layar.

Dia menambahkan, “Saya harus membela pendapat saya, dan tidak akan ada gerakan mendayung di masa depan juga. Hal itu akan langsung tertangkap kamera televisi, jika saya tiba-tiba mulai mendayung sekarang… Begitu dimulai, Anda harus melakukannya sampai akhir, menurut saya.”



