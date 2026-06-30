Ibrahimovic, sindiran untuk Allegri? "Koeman tampak seperti pelatih Italia..."

Belanda telah tersingkir dari Piala Dunia sejak babak 16 besar, setelah dikalahkan oleh Maroko yang berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dan kemudian menang melalui adu penalti. Perjalanan yang mengecewakan bagi Oranje, yang empat tahun lalu tersingkir di perempat final oleh Argentina—yang kemudian menjadi juara—sekali lagi melalui adu penalti. Namun kali ini, pelatih Koeman menjadi sorotan.





PERNYATAAN IBRAHIMOVIC - “Kekalahan ini adalah kesalahan Koeman. Saya tidak mengenali tim nasional Belanda ini. Koeman tampak seperti pelatih Italia, padahal Belanda seharusnya selalu bermain untuk menang. Mereka kalah dengan kehilangan identitas mereka sendiri. Bahkan para pemain pun tampak tidak nyaman dengan semua ini,” kata Zlatan Ibrahimovic dalam perannya sebagai komentator untuk Fox Sports.