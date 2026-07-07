Zlatan Ibrahimovic memuji Lionel Messi setelah kemenangan spektakuler Argentina 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia. Mantan pencetak gol terbanyak itu melihat sang playmaker berusia 39 tahun itu tampil gemilang tepat saat negaranya sangat membutuhkannya.

''Messi tiba-tiba menjadi pemain yang luar biasa. Tak ada yang bisa menghentikannya lagi,'' seru Ibrahimovic kepada FOX Sports. ''Dia terus melaju tanpa henti. Inilah Messi yang saya kenal, Messi yang selalu kita lihat, dan yang masih kita saksikan hingga kini.''

“Jangan lupa: dia sudah pernah menjuarai Piala Dunia. Messi telah meraih segudang trofi, Ballon d’Or, semuanya. Lihat saja daftar prestasinya, kesempurnaan murni. Namun, dia tetap haus akan prestasi lebih,” kata analis asal Swedia itu, yang memiliki pesan untuk para pengkritik Messi.

“Turut berduka cita untuk semua pembenci Messi dan semua pendukung Ronaldo yang mengira bisa tertawa malam ini,” kata Ibrahimovic dengan nada sinis. “Saat tertinggal 0-2, kalian sudah mulai merayakan kemenangan. Namun kemudian, Messi mengingatkan dunia mengapa sebuah pertandingan sepak bola baru berakhir saat peluit akhir dibunyikan.”

“Sekarang kalian akan tidur dengan rasa sakit dan air mata. Sementara itu, Argentina sudah lolos ke perempat final. Itulah sepak bola, itulah sesuatu yang luar biasa,” kata Ibrahimovic sambil menikmati comeback Messi dan rekan-rekan setimnya di Atlanta.

Di sisi lain, Ibrahimovic turut bersimpati kepada Mesir, yang nyaris menciptakan kejutan besar. ''Mereka berjuang untuk setiap bola, bertahan dengan keberanian luar biasa, dan memanfaatkan peluang saat itu datang. Orang-orang mungkin akan lebih banyak membicarakan hasilnya, tapi saya akan mengingat penampilan Mesir. Mereka yakin bisa mengalahkan Argentina dan tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun.''

Meskipun menghadapi situasi yang sulit melawan Mesir, Argentina berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia. Pada hari Minggu di Kansas City, juara dunia bertahan ini akan menghadapi Swiss atau Kolombia.