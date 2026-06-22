Ibrahimović mengkritik Belgia: Saya tertidur saat menonton pertandingan Iran

Zlatan Ibrahimović, analis olahraga di saluran "Fox Sports" Amerika Serikat, melontarkan kritik pedas terhadap tim nasional Belgia setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Iran (0-0) pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, dengan menyebut penampilan tersebut "membosankan sampai-sampai membuat orang tertidur", di saat timnas Mesir meraih kemenangan bersejarah pertamanya di Piala Dunia dengan mengalahkan Selandia Baru (3-1) berkat gol Mohamed Salah.

Menurut jaringan “Fox Sports”, Ibrahimović, mantan penyerang Swedia dari Paris Saint-Germain, hanya membutuhkan beberapa kata untuk mengkritik tim Belgia dengan keras, di mana ia berkata dengan gayanya yang khas: “Yang bisa saya katakan adalah saya hampir tertidur di babak pertama, dan di babak kedua, saya benar-benar tertidur,” yang membuat Thierry Henry, yang juga tampil di layar televisi Amerika, tersenyum.

Ibrahimović menambahkan: “Tidak banyak yang bisa saya katakan tentang pertandingan ini. Hasil imbang lagi. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya, tapi saya akan membiarkan rekan-rekan setim saya yang membicarakannya,” sebagai isyarat jelas bahwa pasukan pelatih Rudi García kurang memiliki semangat juang.

Awal perjalanan Belgia di Piala Dunia 2026 berjalan tersendat, setelah bermain imbang (1-1) dengan Mesir di pertandingan pembuka, Romelu Lukaku dan rekan-rekannya mengalami kesulitan besar melawan Iran. Meskipun melepaskan 23 tembakan ke gawang, tim Belgia tidak mampu mencetak gol, dan kartu merah yang diterima Nathan Ngoy pada menit ke-66 akibat kesalahan individu tidak menguntungkan mereka.

Namun, nasib timnas Belgia masih ada di tangan mereka sendiri; kemenangan pada Sabtu mendatang melawan Selandia Baru sudah cukup untuk lolos dari babak penyisihan grup, meskipun posisi puncak grup akan bergantung pada hasil pertandingan antara Iran dan Mesir.

Di sisi lain, timnas Mesir mencatatkan prestasi bersejarah dengan meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah mengalahkan Selandia Baru (3-1) pada Minggu malam di Vancouver. Mohamed Salah (34 tahun), yang meninggalkan Liverpool musim panas ini dan menjadi pemain bebas transfer, turut berperan penting dalam membalikkan keadaan melawan timnas Oseania tersebut.