Ibrahimović menghajar Brasil... dan merayakan kemenangan Norwegia dengan caranya sendiri

Piala Dunia 2026 menyuguhkan kejutan besar dengan tersingkirnya timnas Brasil dari babak 16 besar oleh Norwegia, namun dampak kekalahan tersebut tidak berhenti pada peluit akhir pertandingan, melainkan meluas hingga ke studio-studio analisis, di mana mantan bintang Swedia Zlatan Ibrahimović melontarkan pernyataan pedas terhadap “Seleção”, menegaskan bahwa ia tidak terkesan dengan penampilan timnas Brasil sejak awal turnamen, sementara ia melontarkan pujian kepada timnas Norwegia, yang menurutnya mengingatkan pada prestasi bersejarah yang diraih Swedia di Piala Dunia 1994.

Timnas Norwegia memastikan tempatnya di babak perempat final Piala Dunia, setelah meraih kemenangan dramatis atas Brasil dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion New York pada babak 16 besar.

Menurut jaringan televisi Brasil “Globo”, Ibrahimović—yang pernah membela klub-klub besar seperti Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, dan Manchester United—kini bekerja sebagai analis olahraga di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, di mana ia menyaksikan pertandingan tersebut dan menyampaikan pandangannya setelah laga usai.

Bintang asal Swedia itu mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap penampilan tim nasional Norwegia, sambil menyebutkan bahwa tim tersebut mengingatkannya pada tim nasional Swedia yang mencetak prestasi bersejarah di Piala Dunia 1994, ketika mencapai babak semifinal dan finis di posisi ketiga.

Ibrahimović berkata: “Ketika singa lapar, ia akan makan. Norwegia ini mengingatkan saya pada Swedia di Piala Dunia 1994. Mari kita lihat apakah mereka akan mencapai level yang sama seperti yang dicapai Swedia. Ceritanya sangat mirip, dan indah rasanya melihat kisah ini berlanjut.”

Zlatan tidak hanya memuji Norwegia, tetapi juga melontarkan kritik tajam kepada timnas Brasil dan pelatih asal Italia mereka, Carlo Ancelotti, dengan menegaskan bahwa tim tersebut tidak tampil sesuai ekspektasi sepanjang turnamen.

Dia menambahkan: “Brasil sama sekali tidak meyakinkan saya, bahkan sejak pertandingan pertama di turnamen ini. Perubahan yang dilakukan Carlo hari ini tidak berhasil, sementara perubahan yang dilakukan Solbakken berhasil. Sepertinya Norwegia bermain sepak bola yang indah dan terorganisir, sementara Brasil bermain sepak bola yang sembarangan. Saya tidak tahu… Mereka seolah-olah menari mengikuti irama angin.”

Pernyataan Ibrahimović mencerminkan besarnya pujian yang diterima tim nasional Norwegia setelah menyingkirkan salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, serta menambah tekanan pada Carlo Ancelotti, yang menghadapi kritik luas setelah perjalanan Brasil di turnamen ini berakhir secara mengejutkan, sementara Norwegia terus menulis salah satu kisah sukses terkemuka di Piala Dunia 2026, di tengah harapan untuk mengulangi atau bahkan melampaui prestasi bersejarah Swedia.