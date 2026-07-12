Zlatan Ibrahimović, legenda Swedia, mengkritik penampilan Noni Madueke pada babak pertama pertandingan antara Inggris dan Norwegia di perempat final Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa sang pemain tidak memberikan kontribusi apa pun dan pantas diganti saat jeda babak.

Madueke, pemain Arsenal, memulai pertandingan sebagai starter di posisi sayap kanan dalam susunan pemain timnas Inggris, dalam laga yang digelar di Miami, namun ia kesulitan untuk meninggalkan jejak positif dalam jalannya pertandingan.

Aksi negatif pertamanya terjadi sejak menit pertama, ketika Elliot Anderson mengirim umpan silang panjang dan akurat ke arahnya, namun Madueke justru memberikan umpan silang yang tidak akurat dan langsung keluar lapangan.

Madueke juga gagal dalam beberapa kesempatan untuk mengungguli bek sayap yang bertugas mengawalnya atau menciptakan ancaman dari sayap kanan.

Setelah babak pertama berakhir, Ibrahimović melontarkan kritik tajam kepada pemain tersebut saat tampil di saluran “Fox”, dengan mengatakan: “Inggris bermain seolah-olah kekurangan satu pemain.”

Ia menambahkan: “Madueke memang ada di lapangan… tapi saya harus katakan bahwa setiap kali bola sampai padanya, ia mengambil keputusan yang salah, dan ia hanya berjalan-jalan di lapangan.”

Dia melanjutkan: “Jika saya berada di posisi Thomas Tuchel, saya pasti sudah menggantinya karena dia tidak memberikan kontribusi apa pun, bahkan jeda minum pun tidak membantunya.”

Pernyataan ini merujuk pada instruksi khusus dan penuh semangat yang diberikan pelatih Thomas Tuchel kepada Madueke selama jeda minum di pertengahan babak pertama, yang mencerminkan kesepakatan Tuchel yang jelas dengan penilaian keras yang disampaikan Zlatan.

Tuchel mengambil keputusan tegas di jeda babak pertama dengan menarik Madouki keluar dari lapangan, dan memasukkan rekan setimnya di Arsenal, Bukayo Saka, yang telah berjuang melawan masalah tendon Achilles yang berkepanjangan sepanjang turnamen ini.

Istirahat antar babak juga menandai keluarnya Declan Rice, pemain Arsenal yang menderita sakit sepanjang pekan ini dan terancam skorsing, digantikan oleh Eberchi Eze, juara Liga Primer Inggris.

Timnas Inggris memastikan kemenangan (2-1) berkat gol yang dicetak oleh Jude Bellingham pada babak tambahan waktu, sehingga memastikan tempat mereka di babak semifinal Piala Dunia.