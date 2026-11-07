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Gelandang serang Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, mengungkapkan bahwa mendapat suara dari ikon Argentina Lionel Messi dalam pemilihan Trofi Kopa telah memacu ambisinya untuk meraih Ballon d'Or di masa depan. Ia juga berbicara tentang keputusan pribadi yang sulit saat memilih membela Aljazair, bukan Jerman, di level internasional dua tahun lalu.

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Legenda Argentina dukung pengatur serangan yang tengah menanjak

Maza membidik penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola setelah mendapat pengakuan dari sosok ternama pada seremoni Ballon d'Or 2026. Ia juga mengenang perjalanan kariernya bersama tim senior Aljazair. Messi menempatkan pemain muda Leverkusen itu di urutan ketiga dalam pilihannya untuk Trofi Kopa, penghargaan bagi pemain muda terbaik dunia. Meski mendapat dukungan dari pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut, pemain timnas Aljazair itu finis di posisi kesembilan dalam hasil akhir.

Ballon d'Or tetap menjadi target utama

Berbicara kepada RTL edisi Jerman tentang ambisi jangka panjangnya, Maza mengatakan: "Memenangkan Ballon d'Or adalah salah satu impian saya. Saya pikir meraih penghargaan seperti itu adalah impian setiap pesepakbola. Menurut saya, itu penghargaan yang luar biasa dan sangat istimewa."

Menjelaskan bagaimana pilihan penyerang Argentina itu dalam pemungutan suara Trofi Kopa mendorongnya untuk meningkatkan standar permainannya pada tahun-tahun mendatang, ia menambahkan: "Saya benar-benar menghargainya, dan itu luar biasa. Ketika Messi mengatakan Anda memiliki sesuatu yang istimewa, itu memberi Anda motivasi yang sangat besar. Ya, dukungan Messi memberi saya dorongan semangat tambahan."

Pergantian tim nasional membutuhkan pertimbangan matang

Dijuluki 'Mazadona', pengatur serangan itu sebelumnya membela Jerman di level junior sebelum memilih membela tim senior Aljazair pada Oktober 2024. Menjelaskan mengapa keputusan untuk membela Aljazair tidak mudah, Maza menambahkan: "Memilih bermain untuk Aljazair sulit dalam beberapa hal. Ada sejumlah faktor yang harus saya pertimbangkan. Saya pernah membicarakannya, dan ada berbagai alasan, tetapi itu urusan pribadi. Saya lebih memilih menyimpannya untuk diri sendiri. Terlepas dari itu, keputusan tersebut sulit diambil."

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Menegaskan kembali kebanggaannya mewakili negara Afrika Utara itu, ia menambahkan: "Sekarang keputusan itu sudah dibuat, dan dua tahun telah berlalu. Saya bangga dengan tim nasional Aljazair, dan saya senang mendapat kesempatan bermain untuk mereka. Saya akan memberikan segalanya di lapangan dan terus berjuang semaksimal mungkin untuk tim. Saya bangga mengenakan lambang bendera Aljazair di dada saya. Bisa mewakili negara ini adalah kehormatan yang luar biasa."

Talenta Leverkusen incar perkembangan lebih lanjut

Sejak berganti tim nasional dua tahun lalu, Maza telah mencatatkan 24 penampilan bersama tim senior Aljazair, dengan sumbangan tiga gol dan dua assist. Menjelang jeda internasional November, pengatur serangan itu akan berupaya menambah catatannya saat bergabung dengan rekan-rekannya di tim nasional pekan depan. Di level klub, terus tampil gemilang bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga akan menjadi hal penting dalam upayanya mengejar ambisi jangka panjang untuk meraih Ballon d'Or.